L’uomo dalla maschera di ferro/ Su Rete 4 il film con Ian Holm (oggi, 1 agosto)

L’uomo dalla maschera di ferro vain onda su Rete 4 oggi, domenica 1 agosto 2021, a partire dalle ore 14.30. Il titolo originale di questo film è The Man in the Iron Mask, del 1977, realizzato per la televisione e diretto da Mike Newell. Il film è la trasposizione del romanzo di Alexandre Dumas padre dal titolo – Il visconte di Bragelonne – . La storia è stata portata sullo schermo 4 volte, nel 1929 e nel 1939 con il titolo – La maschera di ferro -, nel 1956 – Il visconte di Bragelonne -, nel 1962 – L’uomo dalla maschera di ferro -. Nel cast troviamo Richard Chamberlain, Patrick McGoohan, Louis Jourdan, Jenny Agutter, Ian Holm, Ralph Richardson, Vivien Merchant, Brenda Bruce, Esmond Knight e tanti altri ancora.

L’uomo dalla maschera di ferro, la trama del film

In L’uomo dalla maschera di ferro siamo nella Francia del 1692 e a regnare è il pervido e crudele Luigi XIV, a Parigi la gente muore di fame mentre in una lontana prigione c’è rinchiuso un ragazzo con addosso una maschera di ferro che gli nasconde il viso. D’Artagnan è l’unico moschettiere che è rimasto al servizio del re, gli altri hanno scelto di fare vite diverse. Durante una festa a corte Luigi mette gli occhi su Christine la fidanzata di Raoul, figlio di Athos. La ragazza lo respinge, così il re decide di spedire al fronte Raoul per toglierselo di torno e avere campo libero con Christine. Appresa la notizia Athos rivela a D’Artagnan che se succede qualcosa di brutto al figlio lui starà dalla parte di Luigi XIV.

Purtroppo Raoul viene ucciso e Athos tenta di uccidere il re, ma viene fermato da D’Artagnan. Christine povera e con genitori malati chiede aiuto al re che la ospita con la famiglia nel suo castello, ma poi la ragazza si suiciderà per non accontentare le richieste di Luigi XIV. Mentre gli altri moschettieri decidono di unire le loro forze per cacciare il re, D’Artagnan continua ad essergli fedeli perdendo la stima dei suoi amici. A questo punto Aramis che conosce tutta la verità, escogita un piano: liberare Filippo, il fratello gemello del re dalla prigione e sostituirlo con Luigi. Il ragazzo riesce ad evadere con l’aiuto dei moschiettieri e viene nascosto in una casa di campagna. Intanto a palazzo arriva una lettera che comunica al re della morte di Filippo. Per settimane i moschettieri insegnano al gemello tutte le regole di corte, qualche giorno dopo partecipa a un ballo in maschera di palazzo e sarà quello il momento in cui i due fratelli verranno sostituiti.

