L’UOMO DEI GHIACCI – THE ICE ROAD, RAI 2/ Curiosità e cast del film con Liam Neeson in streaming su Raiplay

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, le curiosità del film di rai 2 in diretta streaming video su Raiplay

Ecco le curiosità dell’action thriller L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, in onda oggi, oltre che su Rai 2, anche in diretta streaming video sulla piattaforma di Raiplay. Liam Neeson non ha certamente bisogno di presentazioni. L’attore è molto bravo e la sua presenza nel cast impreziosisce senza dubbio la pellicola. Neeson è celebre per l’interpretazione di Oskar Schindler nel capolavoro di Steven Spielberg. Come attore, oltre alla candidatura all’Oscar per Schindler’s List, ha avuto ben tre candidature per il Golden Globe. Anche Laurence Fishburne ha ricevuto una candidatura all’Oscar nel 1994 ed è un attore di primissimo livello.

Chi è Francesco Venditti: moglie, figli e carriera/ Da Alexandra La Capria al rapporto con Cristina Congiunti

The Ice Road, che nella versione italiana è il sottotitolo, in lingua inglese è il titolo originale. Le riprese del film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road sono state effettuate nel Manitoba, che si trova nella parte ovest del Canada, in un contesto caratterizzato da grandi praterie. La proiezione in America è iniziata nell’estate del 2021 tramite Netflix e in Italia invece è arrivata grazie a Bim Distribuzione. Come riconoscimenti internazionali, il film ha ricevuto nel 2022 i Critics’ Choice Awards e il Golden Reel Awards, rispettivamente per Liam Neeson in qualità di interprete di una pellicola d’azione e per il montaggio sonoro. Nel 2023 il colosso Amazon ha deciso di acquisire ufficialmente i diritti, per occuparsi del secondo capitolo intitolato Ice Road 2, con il sottotitolo Road to the Sky. Nel cast ci sarà sempre Liam Neeson e stavolta il contesto geografico sarà quello del Nepal. Le scene verranno girate invece in Australia.

KINGSMAN - Secret Service, Italia 1/ Curiosità e cast del film in streaming stasera su Mediase Infinity

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, diretto da Jonathan Blair Hensleigh in onda su Rai 2

Giovedì 4 aprile, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, andrà in onda l’action thriller L’uomo dei ghiacci – The Ice Road. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d’America, con la regia di Jonathan Blair Hensleigh, più conosciuto per la sua attività di sceneggiatore. Ha infatti scritto, tra gli altri, i copioni per Die Hard – Duri a morire, Jumanji e Armageddon – Giudizio finale.

Il protagonista del film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road è Liam Neeson, a suo agio recentemente nei film d’azione, dopo aver cominciato in ruoli drammatici come quello di Oscar Schindler in Schindler’s List e che abbiamo visto nella saga di successo Taken. Insieme a lui, ci sono Benjamin Walker, Laurence Fishburne, Matt McCoy, Holt McCallany e Amber Midthunder. La fotografia è di Tom Stern, il montaggio è di Douglas Crise e i costumi sono di Heather Neale.

I Fratm, Pechino express 2024/ Artem e Antonio Orefice eliminati? Serve la svolta altrimenti...

La trama del film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: una miniera di diamanti e i minatori da salvare

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road inizia in una miniera di Manitoba, dove gli operai stanno cercando diamanti. Improvvisamente avviene un’esplosione e 26 di loro rimangono intrappolati. Il personaggio interpretato da Liam Neeson si chiama Mike e lavora presso un’azienda di trasporti insieme al fratello di nome Gurty. Quest’ultimo ha combattuto in Iraq, perciò è reduce da una fortissima condizione di stress. Nell’ambito di una colluttazione, Mike sferra un pugno a un collega, proprio per difendere il fratello. Ne deriva dunque il licenziamento immediato.

Nel frattempo Jim, anch’esso camionista, sceglie di prendere parte a un compito arduo, dovendo occuparsi del trasporto dei componenti principali per la lavorazione della miniera. I minatori intrappolati durante l’esplosione, infatti, devono essere liberati e Mike si rende disponibile. Insieme a Mike, Gurty e Jim si unisce Tantoo, una ragazza. Il lavoro è abbastanza complesso perché condurre un veicolo sui ghiacci non è affatto semplice.

I tre camion affrontano la missione rischiosa, con i minatori che stanno cercando in tutti i modi di mettersi in contatto con l’esterno, colpendo le tubazioni e comunicando con il linguaggio Morse. L’intenzione dell’azienda è far saltare con una carica esplosiva il tunnel. Lo strato di ghiaccio è una superficie che non permette errori. I macchinari che stanno trasportando i camionisti, però, sono indispensabili per dare ossigeno agli operai intrappolati.

La vicenda si complica ulteriormente quando all’interno del team vengono inseriti alcuni sabotatori. Il film è incentrato dunque sull’argomento degli operai disorganizzati, a cui viene affidata una missione altamente pericolosa, che nessuno prenderebbe minimamente in considerazione di accettare. Mike assicura il proprio contributo e si prende attivamente cura del fratello che è un esperto meccanico…











© RIPRODUZIONE RISERVATA