L’uomo fedele/ Su Rai 3 il film con Laetitia Casta

L’uomo fedele, film di Rai 3 diretto da Louis Garrel

L’uomo fedele arricchisce la seconda serata di oggi, mercoledì 24 agosto 2022, a partire alle ore 23.30 su Rai 3. Si tratta di un film di genere commedia-sentimentale realizzato nel 2018, diretto dal regista francese Louis Garrel che ha interpretato anche un ruolo da protagonista del film. Nel cast ci sono anche Laetitia Casta, Vladislav Galard, Lily-Rose Depp e Joseph Engel. Il titolo del film in lingua originale è L’Homme fidèle.

L’attrice franco-americana Lily-Rose Melody Depp è la figlia del più noto attore Johnny Depp. La giovane e bella attrice ha un vissuto da modella molto prestigioso. A sedici anni inizia a posare per importanti riviste fotografiche, viene subito notata e scelta per prestare il suo volto alla casa di moda parigina Chanel e fare da testimonial della fragranza più venduta ovvero Chanel N°5.

L’uomo fedele, la trama del film

Il film L’uomo fedele racconta l’amore di due giovani, lui si chiama Abel (Louis Garrel) e lei Marianne (Laetitia Casta). La coppia vive insieme felicemente da diversi anni. Quando Marianne si accorge di essere incinta di Paul, amico del cuore di Abel, decide di mettere fine alla sua relazione e Abel non può che accettare la realtà. Il tempo passa e dopo molti anni Marianne rivede Abel proprio al funerale di Paul, morto per problemi cardiaci.

L’incontro è fatale e i due scoprono di amarsi ancora come il primo giorno. Ad ostacolare il loro riavvicinamento è Eve (Lily-Rose Depp), la sorella del povero Paul che essendo innamorata di Abel, si scontra con Marianne e cerca in tutti i modi di riportare il giovane a sé. Marianne quindi decide di tirarsi indietro e lascia che Abel torni da Eve. La relazione tra i due non funziona, la convivenza diventa sempre più insopportabile fino a che Abel prepara la valigia e va via per sempre dalla casa che lo ha visto infelice con Eve.

Nel cuore di Abel c’è solo Marianne, il pensiero di lei è sempre presente nella sua mente; va da lei deciso a riconquistarla e ci riesce senza troppe difficoltà. Riprendono la loro vita insieme, felici. Un giorno Marianne si accorge che suo figlio è scomparso e dopo varie ricerche ritrovano il ragazzino accanto alla tomba di Paul, suo padre. A questo punto fissa a lungo Abel e poi gli tende la mano.











