L’Uomo Gatto da Sarabanda a Ciao Darwin web vs tv/ Sfida infinta con Allegria…

Tutto è pronto per rivedere un pezzo di storia dei programmi di Italia1 e, in particolare di Sarabanda, ovvero l’Uomo gatto. Sarà lui uno degli ospiti della puntata speciale che vedrà il web contro la tv con il campione del programma di Enrico Papi posizionato proprio in questa seconda fazione. La sfida infinita tra l‘Uomo Gatto e Allegria prosegue a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate e questa sera in replica A grande richiesta. Sarà lui ad entrare in gioco nella puntata con microfono alla mano per cantare il Supertelegattone ma, in un secondo tempo, si ritroverà proprio in un secondo tempo della sfida con Allegria, seduto poco dietro di lui. Come fa notare Paolo Bonolis la prima manche tra i due finisce proprio a favore fi quest’ultimo ma poi il conduttore rimanda tutto alla parte centrale della puntata quando fa posizionare due poltroncine al centro del palco per mettere alla prova i due campioni di Sarabanda.

Ciao Darwin Web Vs Tv/ Diretta, Padre Natura Filippo Melloni: Brambilla hot (Replica)

L’Uomo Gatto da Sarabanda a Ciao Darwin web vs tv

Sembra proprio che alla fine, proprio come ai tempi d’oro, l’Uomo Gatto si è dovuto arrendere alla velocità di Allegria, che sembra più ispirato nell’indovinare i titoli delle canzoni. Per chi non lo conoscesse ancora, Gabriele Sbattella, conosciuto al grande pubblico di Canale 5 come Uomo Gatto, è diventato campione di Sarabanda nella puntata del 12 novembre del 2002 ed è rimasto per 79 puntate di fila molte meno del campione dei record, Allegria, e la sfida di questa sera lo dimostrerà, ancora una volta. Nei mesi scorsi si è parlato del ritorno di Enrico Papi alla guida del gioco televisivo e nelle prossime settimane avremo finalmente dettagli più precisi visto che sembra che l’operazione nostalgia si farà ma non su Italia1.

