L'uomo Gatto, uno dei campioni storici del programma, svela perché non tornerà mai: le parole sui social di Gabriele Sbattella.

Gabriele Sbattella, vero nome dell’Uomo Gatto, uno dei vincitori storici di Sarabanda, con il ritorno in tv del programma, si è lasciato andare ad alcune riflessioni. Attraverso alcuni video pubblicati su Tik tok, infatti, ha commentato gli ascolti ma ha anche risposto ad alcune domande dei followers che continuano a chiedergli se ci siano le possibilità, in futuro, di vederlo nuovamente all’interno della trasmissione condotta da Enrico Papi.

“Comincio con il dirvi che gli ascolti di Sarabanda della puntata di ieri sono in calo rispetto alla puntata di esordio. 2.079.000 spettatori. Un leggero calo, sia dal punto di vista dei telespettatori, che dal punto di vista dello share. Infatti, è stato registrato un 18,3%. E quindi un piccolo calo c’è stato“, spiega Gabriele Sbattella.

Uomo Gatto: ecco perché non tornerà a Sarabanda

Tra i tanti campioni di Sarabanda che hanno lasciato il segno per bravura e simpatia c’è sicuramente l’Uomo Gatto che continua ad avere un contatto con il pubblico che l’ho ha seguito nel programma attraverso Tik tok. Proprio in un video pubblicato sul famoso social netwkork ha così spiegato perché non tornerà nel programma: “Allora, molti mi chiedono se andrò a questa versione del programma. Ragazzi, la risposta, mi dispiace dirvelo, è no. Voi tutti avete visto nei video delle puntate di Sarabanda che si trovano su Facebook, su YouTube, si trovano su altre piattaforme di video on demand. Avete visto come sono stato trattato”, ha esordito Gabriele Sbattella.

“Mi hanno preso per quello che non ero, giochi dove io dovevo essere messo alla berlina e loro dovevano uscirne vincenti. Signori, in nome dell’audience queste cose non si fanno. Non mi risulta che Gerry Scotti e Gabriele Corsi abbiano fatto cose del genere. Mi rispettavano, cosa che però quel conduttore e i suoi autori non hanno fatto. Quindi, signori, ve lo dico fin da adesso, la risposta ad un’eventuale chiamata sarà no. Ma poi, se dovessero insistere, beh, ragazzi, lì sparerò una bella cifra di ingaggio. Eh sì, ragazzi, le cose belle costano”, ha concluso.