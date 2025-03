L’uomo invisibile, film su Italia 1 diretto da Leigh Whannel

Venerdì 21 marzo, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, il film di genere horror, thriller e fantascienza L’uomo invisibile. Si tratta di una produzine del 2020 diretta da Leigh Whannel, quest’anno nelle sale con Wolf Man e sceneggiatore di Saw – L’enigmista.

Protagonista del film è Elisabeth Moss, attrice, regista e produttrice statunitense con cittadinanza britannica. Ha ottenuto fama con il ruolo di Peggy Olson in Mad Men e ha vinto numerosi premi, tra cui un Golden Globe e un Emmy Award, per le sue interpretazioni in Top of the Lake e The Handmaid’s Tale. Al suo fianco Oliver Jackson-Cohen, che muove i primi passi nel teatro per poi fare il suo debutto nel mondo del cinema. Tra i ruoli più rilevanti che ha ricoperto c’è quello del giornalista Jonathan Harker nell’adattamento televisivo seriale della NBC di Dracula. Completano il cast Aldis Hodge e Storm Reid.

La trama del film L’uomo invisibile: una donna perseguitata da uno scienziato pazzo

Ne L’uomo invisibile, Cecilia Kass, dopo anni di abusi e violenze, decide di fuggire dalla sua relazione con il ricco e potente scienziato Adrian Griffin. Una notte droga Adrian con del Diazepam e scappa, rifugiandosi a casa del suo amico d’infanzia James, un detective della polizia, e sua figlia Sydney. Tuttavia due settimane dopo Adrian si suicida apparentemente, lasciando a Cecilia 5 milioni di dollari nel suo testamento.

Cecilia però inizia a sospettare che Adrian non sia realmente morto e che la stia ancora perseguitando. Inizia a notare strani incidenti, ma nonostante le prove schiaccianti nessuno le crede e viene accusata di omicidio dopo che Adrian uccide sua sorella Emily, facendo sembrare che Cecilia sia la responsabile.

Dopo essere stata rinchiusa in un centro di cura, Cecilia scopre di essere incinta di un mese, cosa che aveva sempre voluto evitare per non rischiare di essere legata per sempre ad Adrian. Il fratello di Adrian, Tom, le offre di aiutarla se accetterà di tornare da Adrian per crescere assieme il bambino, rivelando di aver collaborato con il fratello per tutto il tempo.

Cecilia decide di prendere in mano la situazione e scopre che Adrian ha creato una tuta che lo rende invisibile. Dopo una serie di eventi violenti Cecilia uccide Tom, che indossava la tuta, e poi si confronta con Adrian. Per smascherarlo, Cecilia va a cena a casa sua con la scusa di discutere della gravidanza, portando con sé un auricolare nascosto mediante il quale James può ascoltare la conversazione.

Quando Adrian si avvicina a lei per calmarla, Cecilia indossa la tuta invisibile e lo uccide, facendolo apparire come un suicidio. La polizia accetta la versione dei fatti di Cecilia e lei può finalmente trovare la pace, dopo aver messo fine alla violenza e alla paura che Adrian le aveva inflitto per così tanto tempo. James, pur avendo notato la tuta invisibile nella borsetta di Cecilia, accetta la sua versione dei fatti, permettendole di chiudere finalmente il capitolo più buio della sua vita.