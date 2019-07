L’uomo perfetto/ Su Canale 5 il film con Riccardo Scamarcio (oggi, 20 luglio 2019)

Oggi, sabato 20 luglio 2019, alle 16.15 su Canale 5 va in onda il film “L’uomo perfetto”, diretto da Luca Lucini nel 2005. Per il regista si tratta del secondo lungometraggio dopo “Tre metri sopra il cielo” nel 2004, film basato sul celebre romanzo di Federico Moccia. “L’uomo perfetto” è il remake italiano del film spagnolo “Cha-cha-chà” del 1998 con Eduardo Noriega e Jorge Sanz. Il cast è composto da Riccardo Scamarcio (i film Mine Vaganti, Il testimone invisibile e Lo spietato), Francesca Inaudi (le serie Tutti pazzi per amore e Una pallottola nel cuore, il film Femmine contro Maschi), Gabriella Pession (le serie Orgoglio, Capri e La porta rossa), Giampaolo Morelli (la serie L’ispettore Coliandro, i film Smetto quando voglio – Masterclass, Smetto quando voglio – Ad honorem e Ammore e malavita), Maria Chiara Augenti (Ginevra).

L’uomo perfetto, la trama del film

La giovane pubblicitaria Lucia (Francesca Inaudi) è da sempre innamorata, ricambiata, del suo amico Paolo (Giampaolo Morelli), che sta per sposare Maria (Gabriella Pession). Paolo non vuole far sapere alla futura sposa della sua relazione con Lucia, così la ragazza ingaggia l’attore squattrinato Antonio (Riccardo Scamarcio) per diventare “l’uomo perfetto” che dovrà far innamorare Maria, allontanandola così da Paolo. Lucia è sicura di riuscire a coronare il suo sogno d’amore con l’amico di infanzia. Ma una volta messo in piedi il suo piano, tra equivoci e situazioni imbarazzanti, Lucia finirà per innamorarsi di Antonio…

