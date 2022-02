“L’uomo potrebbe perdere l’olfatto”/ Studio cinese: il Covid non c’entra…

L’uomo rischia di perdere l’olfatto e, in questo caso, non c’entra la pandemia di Covid-19. La notizia giunge direttamente da uno studio condotto in Cina, dall’Institute of Nutrition and Health e pubblicato sulle colonne della rivista “Plos Genetics”. Secondo gli esperti che hanno contribuito al lavoro di ricerca, con l’evoluzione gli esseri umani starebbero perdendo gradualmente uno dei loro cinque sensi, in quanto sono state individuate due diverse versioni di recettori olfattivi. Questo dimostrerebbe che una parte di popolazione è portatrice di una variabilità genetica associata a una minore percezione degli odori.

“Abbiamo scoperto che le persone con versioni ancestrali dei recettori tendono a percepire gli odori corrispondenti come più intensi e che i portatori di variabilità genetica tendono ad avvertire una ridotta intensità dell’odore. Ne deriva che il repertorio olfattivo dei primati sia degenerato nel tempo”, scrivono gli autori, i quali non sono stati gli unici ad avventurarsi in questo campo. Scavando nel passato, infatti, compare un’altra teoria non provata sulla scomparsa dell’olfatto nell’uomo.

OLFATTO, L’UOMO LO PERDERÀ? IL MONDO DELLA SCIENZA ASSUME POSIZIONI ANTITETICHE

In particolare, quest’ultima sostiene che la percezione degli odori da parte dell’essere umano si sarebbe attenuata già una volta, ovvero quando la vista diventò il senso dominante. Non tutto il mondo della scienza, però, si è detto d’accordo con questa ipotesi secondo cui l’olfatto starebbe gradualmente svanendo, dal momento che altri studi hanno dimostrato l’abilità umana nel discernere gli odori, superiore rispetto a quello di numerose altre specie.

Il neuroscienziato John McGann, della Rutgers University di New Brunswick, nel New Jersey, ha commentato sulle colonne di “The Atlantic” quanto segue: “Come altri mammiferi, gli esseri umani sono in grado di distinguere tra un numero incredibile di odori e persino percepire le loro tracce all’aperto. Ciò che conta non è il numero di geni che codificano per i recettori dell’olfatto, oppure quanti neuroni hanno gli esseri umani nel proprio bulbo olfattivo, ma come questi lavorano per rilevare gli odori. E i nostri sembrano farlo piuttosto bene”.

