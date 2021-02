L’uomo senza paura, Rete 4/ Video trailer e trama del film western con l’immenso Kirk Douglas

La programmazione televisiva di Rete 4 per il pomeriggio di martedì 23 febbraio vede alle ore 16:40 la messa in onda del film western L’uomo senza paura. Si tratta di una pellicola prodotta e girata negli Stati Uniti d’America nel 1955 dalla Universal International Pictures, la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia de L’uomo senza paura è stata affidata al cineasta King Vidor con il soggetto tratto dal romanzo scritto da Dee Linford, mentre per la versione cinematografica c’è stata una collaborazione per quanto concerne la stesura della sceneggiatura, tra Borden Chase e D. D. Beauchamp.

Le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro congiunto tra Hans J. Slater e Herman Stein, il montaggio è stato eseguito da Virgil W. Vogel mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Russell Metty. Nel cast ci sono tanti nomi storici del mondo di Hollywood ed in particolare spiccano Kirk Douglas, Jeanne Crain, Claire Trevor, William Campbell, Richard Boone, Jay C. Flippen e Myrna Hansen.

L’UOMO SENZA PAURA, SCOPRI LA TRAMA DEL FILM

Ma veniamo quindi alla trama de L’uomo senza paura. Un avventuriero americano si sposta da una parte all’altra del selvaggio West utilizzando abusivamente i treni di linea. Durante uno dei suoi tanti viaggi, s’imbatte in un giovane di nome Jeff che sta per essere letteralmente linciato da alcune persone che lo ritengono responsabile di un fatto grave. Dopo averlo salvato da morte certa, lo porta con sé: i due fanno tappa presso una cittadina dove entrano in contatto con il proprietario di un’importante tenuta per occuparsi delle tante attività di lavoro disponibili tra cui quella di gestire oltre 10.000 capi di bestiame. Il vecchio avventuriero insegna al giovane Jeff tutti i segreti di questo lavoro, in particolare lo aiuta a diventare un vero e proprio cowboy in grado di occuparsi al meglio di tutte le tipologie di capi di bestiame ad utilizzare quando necessario la pistola. Un giorno mentre si stanno occupando della marcia verso il pascolo di alcuni capi di bestiame, si imbattono nella proprietà di un uomo di nome Tom il quale gentilmente li ospita a pranzo. Durante questo momento di convivialità, c’è indirettamente il classico colpo di fulmine tra il giovane Jeff e la figlia di Tom. La bella atmosfera che si crea viene tutta d’un tratto spezzata nel momento in cui Tom fa presente l’esigenza di dover inserire del filo spinato per delimitare la sua proprietà. Una questione che fa indispettire e non poco l’avventuriero il quale all’improvviso si alza da tavola e va via. Il motivo per il quale l’avventuriero ha deciso di lasciare l’ospitalità di quella casa riguarda il suo passato, in particolare come nella sua esperienza il fatto di utilizzare il filo spinato significhi egoismo e conflitto che molto presto porterà a morte certa. Dopo quella serata i due fanno ritorno alla tenuta presso la quale lavorano e scoprono che in realtà nel frattempo la tenuta è stata acquistata da una ricca donna particolarmente affascinante. Da questo momento in poi ci saranno delle ripercussioni nell’attività di cowboy dei due amici e soprattutto ci saranno degli scontri ideologici che riguarderanno anche Tom: per scoprire come finirà L’uomo senza paura, vi invitiamo a collegarvi oggi su Rete 4 dalle 16:40.

VIDEO TRAILER DEL FILM L'UOMO SENZA PAURA





