L’uomo senza paura/ Su Rete 4 il western con Kirk Douglas

L’uomo senza paura (Man Without a Star) andrà in onda alle 16.50 di oggi, 10 maggio, su Rete 4. Si tratta di un film western di King Vidor del 1955, basato sull’omonimo romanzo di Dee Linford. Kirk Douglas veste i panni di un vagabondo che viene coinvolto in una guerra tra ranch e possedimenti terrieri. Nel cast principale figurano: Kirk Douglas, già candidato al premio Oscar nel 1950 come miglior attore protagonista ne Il grande campione, Oscar alla carriera nel 1996, vincitore del Golden Globe nel 1957 come migliore attore in un film drammatico per Brama di vivere e Golden Globe alla carriera nel 1968; Jeanne Crain, Claire Trevor, William Campbell, Jay C. Flippen, Richard Boone, Mara Corday, Myrna Hansen. La colonna sonora è di di Hans J. Salter ed Herman Stein.

L’uomo senza paura, la trama del film

In L’uomo senza paura Dempsey Rae ha trascorso un po’ di tempo alla deriva attraverso il Texas quando decide di viaggiare sui binari per il Wyoming con il suo nuovo amico, un giovane di nome Jeff Jimson. Sono diretti lì per lavorare come allevatori di bestiame. Una volta nel Wyoming, iniziano a lavorare in un ranch di proprietà di una donna di nome Reed Bowman. Sembra che Bowman stia mettendo in difficoltà altri piccoli allevatori con moltitudini di bestiame all’aperto. Questo sta portando i piccoli allevatori a ricorrere al filo spinato per tenere il bestiame di Bowman lontano dalla loro terra. Dempsey detesta il filo spinato e dichiara che sarà la rovina dell’open range. Con l’aumentare della tensione, Dempsey insegna a Jeff le complessità di cavalcare, roping e sparare. Ma è stupito quando finalmente incontra Reed Bowman e scopre che Bowman non è solo un allevatore di origine orientale dalla volontà di ferro, ma è anche una donna molto attraente.

Impressionato da Dempsey, Bowman gli offre un lavoro. Quando arriva la nuova mandria, eleva presto Dempsey a caposquadra. Ma Dempsey non è uno sciocco. Vede come Bowman calpesta i suoi vicini, portando ancora più bestiame di quanto l’area possa sostenere, permettendo loro di superare le mandrie dei vicini ed esaurire la scorta di erba. Presto sarà costretto a scegliere: dovrebbe rimanere fedele al pugno d’acciaio di Bowman, o aiutare i coloni oppressi che lei cerca di rovinare?

