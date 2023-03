L’uomo sul treno/ Film thriller di Jaume Collet-Serra su Rai 2 oggi Giovedì 9 marzo

Scopri il cast del film L’uomo sul treno

La programmazione di Rai 2 prevede la messa in onda del film L’uomo sul treno per la prima serata di oggi Giovedì 9 marzo alle ore 21:20. Il lavoro cinematografico di genere thriller e azione, è stato realizzato tra Stati Uniti, Francia e Regno Unito nel 2018 ed è tratto da un soggetto di Byron Willinger e Philip de Blasi, che assieme a Ryan Engle si sono occupati anche della sceneggiatura. La distribuzione della pellicola in Italia è stata affidata alla Eagle Pictures, con la fotografia di Paul Cameron, le musiche della colonna sonora sono del compositore Roque Baños e il montaggio di Nicolas De Toth.

La regia del film L’uomo sul treno è stata curata dallo spagnolo Jaume Collet-Serra, noto anche per Goal II – Vivere un sogno, Non-Stop e Black Adam. Protagonista indiscusso è la star inglese Liam Neeson che interpreta il ruolo di Michael McCauley, un assicuratore che lavora a Manhattan e viene affiancato nella pellicola dall’americana Vera Farmiga, candidata all’Oscar per Tra le nuvole. Il cast viene completato da Patrick Wilson, Jonathan Banks, Elizabeth McGovern e Sam Neill. Noto anche con il titolo originale di The Commuter, L’uomo sul treno è riuscito a incassare ben 100 milioni di dollari a livello globale.

L’uomo sul treno, la trama del film

La trama del film L’uomo sul treno vede come protagonista Michael McCauley, un pendolare di Tarrytown che prende ogni giorno lo stesso treno per andare a lavorare a Manhattan nel campo delle assicurazioni. Michael è un ex poliziotto in servizio a New York, sempre alle prese con situazioni professionali piuttosto complesse. Con il passare degli anni, l’emergere di numerose fragilità nel suo carattere, lo portano quasi al limite del disagio psichico. Un giorno, licenziato dal lavoro, Michael si trova ad avere a che fare sul treno con la bella e misteriosa Joanna, che potrebbe aiutarlo a cambiare la sua vita da un momento all’altro.

Il pendolare viene incaricato della ricerca di un passeggero molto pericoloso, meglio noto con lo pseudonimo di Prynne, che porta con sé all’interno di una borsa un oggetto rubato molto pregiato. In caso di cattura, Michael potrebbe ricevere una somma di denaro molto alta pari a ben 100 mila dollari. Il protagonista di L’uomo sul treno, inizialmente convinto che si tratti solo di uno scherzo, si lascia tentare dal guadagno che potrebbe risolvere alcuni dei suoi problemi. Quello che ancora non sa è che verrà coinvolto in una serie di situazioni molto rischiose e dovrà impegnarsi per trovare il prima possibile il misterioso passeggero. Ci riuscirà?











