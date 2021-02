LUPI, VIDEO DISCORSO CONSULTAZIONI/ “Sì Governo Draghi, ripartire da corpi intermedi”

Comincia con un lapsus la dichiarazione presso la Sala delle Feste del leader di Noi con l’Italia Maurizio Lupi dopo le consultazioni con il Premier Mario Draghi alla Camera: «abbiamo riconfermato al Presidente incaricato Sgarbi…». Qualche risata con il vicino critico d’arte – presente nella delegazione del Centrodestra composta da Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro – Rinascimento – Idea – e poi il sostegno pieno ribadito a Draghi senza porre veti su squadra o programma: «Sosterremo il Governo Draghi e contribuiremo a dare all’Italia un governo di alto profilo, come autorevolmente chiesto dal Presidente della Repubblica.

Daremo il nostro supporto con idee e contenuti per affrontare le emergenze e rilanciare il Paese con progetti strategici». Nel corso delle consultazioni, l’ex Forza Italia ha riconfermato l’appoggio in Parlamento dopo la stima profusa per il programma presentato oggi dallo stesso Draghi a tutte le forze politiche presenti: un Governo europeista che guarda all’Europa unita, il baricentro atlantista, il piano vaccini, Lavoro, Scuola, Turismo.

IL PIANO DRAGHI E I CORPI INTERMEDI

Entrando nelle pieghe del programma Draghi, Lupi sottolinea di aver particolarmente apprezzato la volontà dell’ex Governatore BCE di ripartire dai corpi intermedi, dal Terzo Settore e dalla società civile – «la risorsa più preziosa del nostro Paese» – come punto di novità sulla crisi sociale, lavorativa ed economica in Italia. «Tutti temi che trovano autorevolezza e attuazione con la figura del Presidente Draghi», conclude Maurizio Lupi assieme alla delegazione composta da Vittorio Sgarbi, Paolo Romani e Gaetano Quagliariello: «stiamo rispondendo con serietà e responsabilità all’appello del presidente Mattarella, ovvero “Governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna forma politica”, questa è la ragione per cui convintamente noi appoggiamo il nuovo Governo di Mario Draghi». Secondo Lupi, evidentemente 10 parlamentari del gruppo Noi con l’Italia-Idea-Cambiamo-Rinascimento non possono spostare gli equilibri eppure resta fondamentale «che non vi siano veti ma solo la condivisione di programmi e lavoro comune per il rilancio del Paese».





