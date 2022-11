Lupi vs Orsini: “Mi porti dignità e stia zitto!”/ “Non accetto lezioni, la smetta”

Durissimo scontro andato in onda ieri sera, in diretta tv, in occasione della nuova puntata della trasmissione Cartabianca, consueto talk del martedì sera di Rai Tre, condotto da Bianca Berlinguer. In studio si parla della guerra in Ucraina con il consueto appuntamento con il professor Orsini, e fra gli ospiti vi è anche l’onorevole Maurizio Lupi di Noi con l’Italia. “Stasera si è agitato, non lo so, mi ascolti”, spiega ad un certo punto della discussione sul conflitto lo stesso politico, ma Orsini ribatte: “Io la richiamo al suo ruolo, lei non è un giornalista, è un deputato, lei ci deve dare soluzioni. la sintesi di quello che succede in Ucraina ce la fa la Berlinguer, lo sappiamo che c’è un massacro…”.

A quel punto proprio la padrona di casa sbotta: “Professore, lo faccia rispondere!”, ma il dibattito fra i due interlocutori si infiamma. “Io non so stasera cosa le succede – ribadisce Maurizio Lupi – la prossima volta faccia un monologo, se vuole che io prenda e me ne vado me lo dica lei”, ma Orsini non ci sta e replica: “Lei riceve uno stipendio per fare il parlamentare”.

MAURIZIO LUPI VS ORSINI, DURO SCONTRO A CARTABIANCA: “NON RICEVO UNO STIPENDIO…”

Lupi a quel punto si scalda definitivamente: “Io non ricevo uno stipendio per fare il parlamentare, a differenza sua io sono stato eletto dal popolo e sono il rappresentante del popolo e lei mi porta dignità, è chiaro? E’ chiaro? Io le dico cosa sto facendo se lei rispetta me. Io da lei non accetto lezioni, adesso stia zitto e mi fa parlare, io faccio il parlamentare e lei si rimetta a fare il professore, la smetta”.

Ma Orsini non sembra aver incassato il colpo: “La smetta lei, che sta facendo lei per fermare la guerra?”, e sempre Bianca Berlinguer in sottofondo che cerca di riportare la situazione alla calma, richiamando all’ordine il prof Orsini: “Professore, professore basta, professor Orsini, per cortesia fa rispondere l’onorevole Lupi”. Ad un certo punto il docente ha deciso di fermarsi, lasciando campo libero all’onorevole Maurizio Lupi che ha commentato: “Volevo solo dirle, nonostante le intemperanze di un professore che non è più un professore…”.

