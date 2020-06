Lupin III Green vs Red/ Su Italia 1 il film d’animazione sul celebre ladro

Pubblicità

Lupin III Green vs Red va in onda su Italia 1 oggi, sabato 6 giugno, a partire dalle ore 23:50. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 con la regia di Shigeyuchi Miya mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti ed ideati da Monkey Punch. Le musiche della colonna sonora state composte da Yuji Ono mentre i dialoghi in italiano sono stati sviluppati da Marina D’Aversa. Nella versione italiana hanno prestato la loro voce magari personaggi diversi doppiatori piuttosto famosi tra cui Stefano Onofri, Sandro Pellegrini, Alessandra Korompay, Antonio Palumbo e Rodolfo Bianchi.

Lupin III Green vs Red, la trama del film

In Lupin III Green vs Red ci troviamo in Giappone dopo alcuni anni dalla misteriosa scomparsa del famoso ladro Arsenio Lupin III. È un periodo particolare tant’è che si possono trovare in giro tantissimi emulatori che si vestono proprio come il famoso ladro per mantenere viva la sua avventura e soprattutto effettuare furti di vario genere. Tuttavia, uno di questi pseudo Lupin si chiama Yasuo ed è un giovane ragazzo che indossa una giacca di colore verde. Lui non solo è un grande fan del ladro, ma vorrebbe addirittura prenderne il posto per cui sa benissimo che l’unico modo per farlo è quello di rintracciare l’originale e sfidarlo in una sorta di competizione che prevede ovviamente un colpo di straordinario effetto e valore. Nello specifico i due si scontreranno con il giovane Lupin che vuole anche conquistare il cuore della sua fidanzata che lo ha appena lasciato. La donna di cui è innamorato è una giornalista di grande talento che sembra essere destinata da un’eccezionale carriera in questo ambito. Per riuscire nel suo intento il giovane apprendista decide di rubare un oggetto molto prezioso conosciuto con il nome di cubo di ghiaccio. Un enorme diamante grezzo dall’incredibile valore economico.

Per effettuare questo suo furto, decide di mantenere lo stesso modus operandi del Lupin originale ed in particolar modo invia una lettera al presidente dell’organizzazione che si occupa della gestione del diamante per informarlo che ben presto lui lo ruberà. Sarà un’incredibile avventura nella quale il ragazzo dovrà fare i conti con tantissime situazioni complicate ed in particolar modo se la dovrà vedere con un’organizzazione pseudo governativa che ha assoldato un pericoloso gruppo di mercenari i quali, dopo aver distrutto l’aereo dove viaggiava il presidente dell’associazione che detenieva il diamante, puntano decisamente ad averlo per conto di un misterioso capo.



