Lupin III – Il Film/ Su Rai 4 il film di Ryūhei Kitamura (oggi, 24 luglio)

Lupin III – Il Film va in onda oggi, 24 luglio 2019, a partire dalle ore 21.15 su Rai 4. Erano gli anni ’70 quando Kazuhiko Katō, nome originale del fumettista nipponico conosciuto con il monicker Monkey Punch, quasi in sordina usciva con un manga divenuto nel tempo uno dei più amati su carta stampata e poco tempo più tardi anche nel mondo delle serie animate: Lupin III, pronipote del grande Arsenio Lupin trapiantato in terra nipponica, uno dei ladri più amati dei cartoon, un prodotto che non risente delle generazioni, amato da ragazzini e adulti. Come spesso accade per manga ed anime. Nel 2014 il regista Ryūhei Kitamura rende onore all’idea di Monkey Punch e dalla serie televisiva, dal disegno animato di serie, estrae il meglio dell’idea per regalarci una pellicola definibile quasi ‘cult’: Lupin III – Il film’, pellicola che Rai 4 trasmetterà nella prima serata del 24 luglio con inizio alle ore 21,15. Ryūhei Kitamura è celebre nel suo ambito, il film d’animazione ispirato al mondo dei manga: nel 2000 si rivela al mondo con ‘Versus’, la storia di due evasi alla macchia, film a tratti action, spesso thriller, a volte horror, il s uo primo grande successo.

In seguito Ryūhei Kitamura assaporerà di nuovo il successo, sia in casa che nel mondo, con film ancora d’animazione: a tal proposito citiamo ‘Gojira – Final Wars’, in questo caso lungometraggio non d’animazione ma con personaggi spesso mascherati e truccati sullo stile tipicamente teatrale e nipponico di ‘Megaloman’ o ‘Power rangers’, oppure con ‘Prossima fermata: l’inferno (The Midnight Meat Train)’, ora il regista è negli Stati Uniti d’America, il mondo del cinema si è accorto di lui e della sua ottima propensione all’horror, per questo motivo gli affida una pellicola tratta dal bellissimo racconto del Maestro narratore Clive Barker, ‘Macelleria Mobile di Mezzanotte’. La scelta del regista, per ‘Lupin III – Il film’, è quella di non emulare cloni precedenti e formulare un vero e proprio film con attori in carne e ossa, attori per lo più sconosciuti a parte Nick Tate, praticamente l’unico attore non nipponico, artista arrivato ad avere una parte nel lungometraggio ‘Il grande Gatsby (The Great Gatsby)’ assieme a Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Il resto del cast è composto da attori nipponici, celeberrimi in casa, sia nel cinema che nel mondo della moda, soprattutto la bella Meisa Kuroki che interpreta il ruolo della ruffiana e dolce ladruncola Fujiko Mine.

Lupin III – Il Film, la trama

Diamo uno sguardo alla trama di Lupin III – Il Film. Una non molto convenzionale società del crimine, affida ai giovani ladri più arrembanti un compito: rubare un’antichissima moneta d’oro chiamata ‘La medaglia di Zeus’, dal valore numismatico ed economico incredibile. Tra i tanti che ci provano solo il giovane Lupin III, pronipote del celebre Arseno Lupin, riesce a far sua la medaglia ma la sue debolezza istintiva nei confronti della bella ladruncola Fujiko Mine lo frega per l’ennesima volta e Fujiko gli ruba la moneta. A quel punto Lupin III non ci sta più e decide di uscire dal gruppo, dalla società del crimine a cui appartiene, per formare la sua banda, da lì ‘inizio dell’epopea accanto agli amici di sempre Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa XIII, perennemente tentato da Fujiko, sempre inseguito dal poliziotto Zenigata, la nemesi di Lupin.



