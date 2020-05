Lupin III – La lampada di Aladino/ Su Italia 1 il film con il famosissimo ladro

Pubblicità

Lupin III – La lampada di Aladino andrà in onda su Italia 1 nella seconda serata di sabato 9 maggio, alle ore 23.15. Si tratta di un film di animazione per la televisione diretto nel 2008 da Tetsuro Amino (Break Blade – The mark of the assassin’s dagger, Lupin III – L’ultimo colpo, Macross 7 – The Galaxy is calling me). Si tratta del ventesimo special televisivo, in ordine cronologico, dedicato a Lupin III, celebre personaggio creato dal mangaka Monkey Punch nel 1967 e portato per la prima volta in televisione nel 1971. Dalle serie principali di anime sono stati realizzati anche diversi special televisivi, ovvero lungometraggi animati della durata di un film ma prodotti per la tv. A Lupin III sono stati dedicati anche diversi film d’animazione distribuiti al cinema, almeno in Giappone, e diversi lungometraggi distribuiti in home video.

Lupin III – La lampada di Aladino, la trama del film

Lupin è alla ricerca della lampada di Aladino, di cui vuole impadronirsi per donarla alla fidanzata Fujiko. Quando la trova però Lupin evoca il Genio della Lampada, che si presenta sotto forma di una bella ragazza. Questa promette di esaudire un desiderio di Lupin, a patto che questi rinunci ai ricordi di metà della propria vita. Lupin perde così la memoria di tutto ciò che ha fatto ogni giorno fra le 7 di sera e le 7 di mattina. Orfano di tutte e sue serate e nottate, Lupin decide di indagare, durante il giorno, sugli strani eventi collegati al Genio. Scopre così che non si tratta di una creatura ultraterrena, ma di una normalissima ragazza, Drew, anch’essa priva di parte dei suoi ricordi. La giovane inoltre, scopre Lupin, è manipolata dal dottor Eichmann, che intende mettere in atto attraverso di lei una bizzarra forma di vendetta. Il dottore però è morto di una malattia incurabile ormai da tempo. Andando più a fondo con le indagini Lupin scopre che le ricerche del dottor Eichmann sono state portate avanti dal suo assistente Adam, il fratello di Drew, e che anche la ragazza era parte del progetto. Lupin è ormai riuscito a farsi un’idea abbastanza precisa di come e perchè la ragazza sia finita nella lampada di Aladino e a ricostruire le intenzioni originali del dottore, ma è ancora in alto mare per quanto riguarda il suo vero e unico obiettivo: recuperare i propri ricordi.



