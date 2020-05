LUPIN THE 3RD L’ULTIMO COLPO/ Film d’animazione in seconda serata su Italia 1

Pubblicità

Per quanto riguarda il doppiaggio di Lupin the 3rd – l’ultimo colpo incentrato su un celebre cartone animato ha visto la partecipazione nella versione italiana di diversi ottimi attori e doppiatori come nel cast Stefano Onofri, Rodolfo Bianchi, Sandro Pellegrini, Antonio Palumbo, Alessandra Korompay, Letizia Ciampa e Rachele Paolelli. Da sottolineare che proprio questo episodio è stato l’ultimo che ha visto il lavoro di Sandro Pellegrini in quanto l’anno successivo successivo è morto. Il precedente episodio è intitolato Lupin III la lampada di Aladino mentre quello seguente è stato Lupin III Il Sigillo di sangue la sirena dell’eternità. Per la prima volta il film è stato trasmesso nel 2010 da Nippon Television, mentre in Italia l’abbiamo visto per la prima volta il 20 gennaio del 2012 su Italia 2. La regia è affidata a Tetsuro Amino, mentre la produzione è stata affidata a Toshio Nakatani e Yasumichi Ozaki.

Lupin The 3rd l’ultimo colpo

Lupin The 3rd l'ultimo colpo va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 2 maggio, a partire dalle ore 23. Si tratta di una pellicola che stata realizzata in Giappone e che per la prima volta è stata proposta in televisione in Italia Il 20 gennaio del 2012. La regia è stata curata da Tetsuro Amino, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Toshimichi Okawa, le musiche della colonna sonora sono state ideate composte da Yuji Ono mentre la direzione artistica è stata affidata a Yukiko Iijima.

Lupin The 3rd l’ultimo colpo, la trama del film

Ecco la trama di Lupin The 3rd l’ultimo colpo. Il famoso inafferrabile ladro Lupin insieme ai suoi amici di sempre ossia Jigen e Goemon sta organizzando un nuovo furto ed in particolar modo è interessato nel mettere le mani su una statuetta del Buddha. Si tratta di una statuetta che soltanto all’apparenza sembra essere di alcun valore ma che in realtà al suo interno conserva e custodisce un grandissimo segreto. Infatti il vero motivo per il quale Lupin ha deciso di mettersi sulle tracce della statuetta in maniera tale da poterla utilizzare è quello che al suo interno è racchiuso il segreto che permette di rintracciare una potente arma di distruzione che è stata creata nel corso del XVI secolo. Un’arma che è stata ideata da un gruppo di scienziati italiani figli del Rinascimento e che soprattutto erano fuggiti in Giappone per sfuggire alla potenza della chiesa cristiana che all’epoca dei fatti stava portando avanti una terribile Santa inquisizione nella quale venivano tutti bruciati vivi coloro che non credevano nella parola del signore e che soprattutto utilizzavano le scienze venendo visti come dei veri e propri stregoni. Sulle tracce della statuetta però ci sono anche altre associazioni ed in particolar modo una ultima discendente di un clan di ninja che deve assolutamente proteggere il segreto di questo tesoro per evitare che possa finire nelle mani sbagliate. Inoltre vorrebbe mettere le mani sulla statuetta anche una un’antica setta segreta che ha quale principale obiettivo quello di far rivivere i fasti dell’Impero Romano e quindi rimettere insieme questa struttura e ha tenuto sotto scacco il mondo per oltre 7 secoli.



