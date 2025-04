Un lupo estinto ben 12.500 anni fa può essere considerato come “il primo animale de-estinto al mondo”. Lo sottolinea la CNN citando il lavoro realizzato da una società di biotecnologia americana con sede a Dallas, leggasi la Colossal Biosciences. Nel dettaglio sono stati realizzati in laboratorio tre cuccioli di lupo attraverso un Dna dell’animale appunto estinto, e utilizzando le tecniche della clonazione e della tecnologia di editing genetico. Praticamente gli scienziati non sono partiti da zero ma come molti altri colleghi che stanno lavorando sulla clonazione, hanno preso come base un animale già esistente, leggasi il lupo grigio, mischiando i geni di quest’ultimo con quello del parente invece preistorico, scomparso migliaia di anni fa.

Il grande annuncio è giunto nella giornata di ieri, lunedì 7 aprile 2025, e il risultato è una sorta di specie ibrida che esteticamente è molto simile al lupo estinto. Colossal è già divenuta famosa in tutto il mondo in quanto negli ultimi anni aveva spiegato di essere al lavoro per riportate in vita il mammut, ma anche il dodo e la tigre della Tasmania, mentre il lavoro sui lupi era sempre rimasto segreto, fino appunto alla notizia di queste ore: “Questo enorme traguardo è il primo di molti esempi futuri che dimostrano che il nostro stack tecnologico di de-estinzione end-to-end funziona”, le parole di Ben Lamm, co-fondatore e CEO di Colossal. “Il nostro team – ha aggiunto – ha preso il DNA da un dente di 13.000 anni fa e da un cranio di 72.000 anni fa e ha creato cuccioli di lupo sani”.

LUPO ESTINTO RIPORTATO IN VITA, DOVE SONO ORA I CUCCIOLI

I cuccioli si trovano attualmente al sicuro in una località che non è stata resa nota, chiusi in una recinzione alta tre metri e in uno spazio con una superficie di 2.000 acri, dove sono monitorati costantemente dal personale di sicurezza, ma anche attraverso dei droni e da telecamere. Ovviamente si vuole evitare che qualche malintenzionato possa rapire i tre cuccioli o magari fargli del male, di conseguenza la Colossal ha attivato il sistema di sorveglianza H24.

Stando a quanto fatto sapere dall’azienda, il dna del lupo grigio è stato modificato in maniera ampia con 14 geni, dopo di che sono state clonate le linee cellulari più promettenti e trasferite quindi negli ovuli delle donatrici. “Embrioni sani in via di sviluppo sono stati poi trasferiti in surrogati per la gestazione interspecie”, e tre gravidanze hanno portato alla nascita della prima specie de-estinta dello stesso lupo, appunto i tre cuccioli di cui sopra. Due cuccioli di lupo maschio sono nati l’1 ottobre del 2024 mentre il 30 gennaio di quest’anno è nata la prima cucciola femmina, di conseguenza si può pensare ad una riproduzione ulteriore della stessa specie.

LUPO ESTINTO RIPORTATO IN VITA, IL COMMENTO DEL PROF DALEN

Love Dalén, professore di genomica evolutiva presso il Centro di paleogenetica dell’Università di Stoccolma e consulente di Colossal, si dice convinto che i tre cuccioli faranno probabilmente discutere la comunità scientifica visto che nascono da un lupo grigio, ma secondo l’esperto “Questi geni fanno sembrare il lupo grigio più simile a un lupo estinto di qualsiasi cosa abbiamo visto negli ultimi 13.000 anni. E questo è molto bello”. Dalen ha aggiunto che non ha mai visto da vicino i tre cuccioli, per poi definire il lavoro degli scienziati dell’azienda di Dalla come un “enorme passo avanti” rispetto a qualsiasi cosa fatta in passato nel settore.

“Hanno resuscitato il fenotipo del lupo estinto e sappiamo dal genoma che probabilmente assomigliavano un po’ a questi cuccioli. Per me, è un lupo estinto”. Colossal è riuscito a raccogliere finanziamenti per ben 435 milioni di dollari negli ultimi anni da quando l’azienda è stata fondata, e da quando hanno annunciato di voler riportare in vita il Mammut: quest’ultimo dovrebbe rinascere nel 2028.