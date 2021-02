Lupo, gli indizi: chi è?/ Ipotesi Gigi D’Alessio o Riccardo Fogli ma..

LUPO, CHI È? I NUOVI INDIZI

Ed eccoci a sua maestà Il Lupo. Lui è uno dei protagonisti di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato e non solo per via della sua bravura ma anche perché il gossip lo lega ad un’altra maschera del programma ovvero la Farfalla. In molti sono convinti che Milly Carlucci abbia giocato un po’ sporco mettendo insieme, sullo stesso palco, proprio i due ex Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio, ma se così non fosse? Lui stesso è salito sul palco la scorsa settimana mettendo in allerta i giudici avvisandoli che lui non è solito giocare e che li sta studiando tutti molto bene rivelando poi che lui è un animale da palcoscenico: “Mi sto divertendo tantissimo a farvi impazzire. Attenzione, il lupo inganna: si può vestire anche da agnello. Quando ero giovane ero molto timido, sempre un passo indietro. Poi ho scoperto che sapevo far sorridere la gente, la timidezza era la mia vera maschera e io l’ho strappata via”.

LUPO, TUTTE LE IPOTESI…

Inutile dire che proprio questo indizio sul sorriso e la simpatia lasciano pensare che sotto il Lupo ci possa essere un attore comico magari Gabriele Cirilli che, come abbiamo già sentito più volte, sa bene cantare e imitare. Ma cosa ne pensano i giudici de Il Cantante Mascherato? Caterina Balivo ha sottolineato che l’accento per lei è campano o napoletano e questo l’ha spinta a pensare a Vincenzo Salemme o magari proprio Gigi d’Alessio. Costantino Della Gherardesca ha invece affermato che secondo lui si tratta di Riccardo Fogli mentre Francesco Facchinetti mette ancora insieme la questione della risata e poi la vocalità facendo di nuovo il nome di Max Giusti. Secondo Flavio Insinna invece si tratterebbe addirittura di Stefano De Martino mentre Patty Pravo, d’accordo con l’ex conduttore di Pechino Express, parla di Riccardo Fogli.



