Lupo, gli indizi: chi è?/ Per il pubblico è Gigi D’Alessio o Nick Luciani

Chi è il Lupo de Il Cantante mascherato 2021? Il programma di successo di Milly Carlucci è tornato con la seconda edizione in prima serata su Rai1 con tante nuove maschere da indovinare. Tra le più amate della prima puntata c’è stata sicuramente quella del Lupo, una maschera bellissima che ha incuriosita il pubblico da casa e sui social che hanno cercato di indovinare chi si nasconde sotto le sembianze del Lupo. Ecco alcuni indizi rivelati proprio dalla maschera durante la prima puntata dello show di successo di Raiuno; prima di tutto il Lupo ha detto che per conoscerlo bisogna lasciare i preconcetti e che per lui la cosa più importante di tutte è il branco. Un indizio che fa pensare alla possibilità che sotto la maschera ci sia un cantante che ha fatto parte di una band oppure di un gruppo musicale. Non solo, il Lupo ha anche aggiunto di essere fiero ed orgoglioso e di aver preso il meglio dalla sua maschera, ma di non essere il lupo della favole! E ancora si definisce “giocoso e ama il branco anche se lui è il Maschio Alpha”. Un indizio importantissimo a cui si è aggiunto quello che ha lavorato sempre, sin da ragazzo e per questo forse ha perso alcuni momenti della sua adolescente. Nessun rimpianto però per il Lupo che si è definito un animale da palcoscenico. Chi è?

Il Lupo de Il Cantante mascherato 2021, tutti gli indizi

Il Lupo de Il cantante mascherato 2021 ha rivelato davvero tantissimi indizi durante la prima puntata dello show di Milly Carlucci. Tra tutti quelli che potrebbero aiutare nello scoprire che si nasconde sotto la maschera sono: “la cosa più importante di tutte è il branco” e il suo definirsi un “Maschio Alpha” e “un animale da palcoscenico”. Durante la prima puntata la maschera del Lupo ha cantato sul palcoscenico la bellissima “I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti e si è percepito un leggero accento napoletano. Questo particolare ha spinto il pubblico televisivo e il popolo dei social a ipotizzare che sotto la maschera possa esserci Gigi D’Alessio, mentre altri hanno pensato a Nick Luciani, voce storica de I Cugini di Campagna. Non solo, Francesco Facchinetti in giuria ha fatto il nome di Riccardo Fogli, ex componente dei Pooh collegandosi proprio all’inizio del branco. Chi si nasconde sotto la maschera del Lupo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA