L’urlo della battaglia/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler (oggi, 3 febbraio)

L’urlo della battaglia va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio, a partire dalle ore 16:45. La pellicola è stata prodotta nel 1962 negli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Samuel Fuller con soggetto scritto da Charlton Ogburn Junior ispirato alle operazioni speciali che vennero effettuate durante il secondo conflitto mondiale da una unità speciale del reggimento degli Stati Uniti d’America. Il montaggio è stato realizzato da Folmar Blangsted, le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Howard Jackson mentre la fotografia è stata curata da William H. Clothier. Nel cast sono presenti tra gli altri Jeff Chandler, Ty Hardin, Peter Brown, Andrew Duggan, Claude Akins e Will Hutchins.

L’urlo della battaglia, la trama del film

Le vicende che vengono riportate in L’urlo della battaglia fanno riferimento all’anno 1944 e sono state effettuate in Birmania. Il secondo conflitto mondiale entrato nella sua parte decisiva ed ogni missione portata avanti dalle forze alleate è importantissima per cui è necessario porvi massima attenzione e curare il tutto fin nei minimi particolari. Un generale di nome Frank Merrill è stato messo a capo di una brigata e deve condurla in maniera efficace per una dura offensiva nei confronti del potente esercito giapponese.

Dopo essere riuscita a ottenere gli obiettivi prefissati, si rifugia in una zona particolare della Birmania in attesa di ottenere i rinforzi e soprattutto che la sua brigata venga sostituita da altri uomini più freschi. Tuttavia, mentre sta organizzando il ritorno in patria per la gran parte dei propri uomini, il generale viene contattato dai suoi diretti superiori e in particolare arrivano nuovi e improvvisi ordini che impongono ai suoi stessi soldati di dover continuare a battagliare in quella campagna così sanguinosa e complicata.

Il loro nuovo obiettivo è quello di mettersi in marcia all’interno di foreste pluviali estremamente pericolose adatte a tentativi di imboscata per attraversare una zona completamente paludosa e permettere all’esercito americano di riuscire a conquistare gran parte di una delle più importanti città della Birmania. Il motivo per il quale si rendeva necessaria quest’ulteriore azione e operazione eroica è legato alla presenza di un aeroporto che, dal punto di vista logistico, rappresentava un punto fondamentale per l’esito della guerra nella zona asiatica.

La situazione non è delle migliori in quanto il suo battaglione è stato decimato non solo dal conflitto con giapponesi, ma anche dalle tante malattie che sono nate per via delle condizioni igieniche e sanitarie complicate. Mentre la fatica si fa sempre più rilevante, gli eroici uomini guidati dal generale continuano imperterriti nella loro missione per riuscire a conquistare la città della Birmania. Grazie all’estremo sacrificio di alcuni soldati incuranti delle conseguenze, il battaglione del generale riuscirà finalmente a centrare quell’obiettivo ritenuto cruciale dai suoi superiori.

