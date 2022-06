L’urlo della battaglia/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler

L’urlo della battaglia, film di rete 4 diretto da Samuel Fuller

L’urlo della battaglia va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 1° giugno, a partire dalle ore 16:45. La pellicola è ispirata ad una serie di operazioni speciali effettuati durante la Seconda Guerra Mondiale dai Merrill’s Marauders.

Il film è stato realizzato nel 1962 con la regia di Samuel Fuller, il soggetto è stato scritto da Charlton Ogburn Jr e la sceneggiatura porta la firma dello stesso cineasta e di Milton Sperling. Il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a William H. Clothier e le musiche della colonna sonora sono di Howard Jackson. Nel cast sono presenti in grandi attori dell’epoca tra cui Jeff Chandler, Ty Hardin, Andrew Duggan, Peter Brown, Will Hutchers e Claude Akins.

L’urlo della battaglia, la trama del film

In L’urlo della battaglia ci troviamo nell’anno 1944 nel pieno svolgimento della Seconda Guerra Mondiale, in particolare sul fronte asiatico. Nello Stato della Birmania le forze alleate, quelle americane stanno cercando di guadagnare terreno sui propri antagonisti scontrandosi costantemente con l’esercito giapponese e non solo. Una brigata americana comandata dal generale Frank sta per condurre una dura offensiva contro l’esercito giapponese per riuscire a sfondare su un fronte che sarebbe strategicamente fondamentale per l’esito della guerra.

Il generale è riuscito ad assolvere al meglio l’obiettivo prefissato e ora insieme ai suoi uomini sta attendendo l’avvicendamento e l’arrivo di nuovi rinforzi per portare avanti l’attività ginnica.Tuttavia a un certo punto arrivano in maniera del tutto inaspettata delle nuove mosse da parte dell’esercito americano che ha ordini specifici per cui il generale dovrà nuovamente tornare in battaglia e portare i suoi soldati verso la prosecuzione della campagna. Il malcontento regna sovrano all’interno della brigata ma devono ugualmente ubbidire così iniziano una lunga marcia che prevede l’attraversamento di territori paludosi e mai bonificati e difficili da gestire dal punto di vista logistico. L’obiettivo è conquistare una delle principali città della Birmania che ha sede nell’aeroporto più importante.

Purtroppo la brigata viene decimata non solo dalla battaglia e dalla fatica nel dover attraversare un territorio così aspro ma anche da tantissimi malattie create dalla precaria igiene personale e dai continui attacchi da parte dell’esercito giapponese. Tra mille difficoltà il piccolo esercito guidato dal generale saprà farsi largo in un’epica battaglia nella quale avranno la meglio con caparbietà ottenendo un nuovo importante obiettivo per inserire un tassello alla vittoria della Seconda Guerra Mondiale.











