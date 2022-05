“Luca Salatino mi ha aggredito verbalmente”/ Accusa choc a Uomini e Donne…

Luca Salatino, l’accusa di Aurora a Uomini e Donne

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne non è ancora arrivata. Il tronista ha le idee confuse e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 2 maggio, ha ricevuto un’accusa da parte di Aurora Colombo, la corteggiatrice arrivata per ultima, ma che in poco tempo, era riuscita a conquistare le attenzioni del tronista. Nel corso dell’ultima esterna fatta insieme, però, dopo aver dedicato una lettera a Luca, Aurora ha ammesso di non volerlo baciare perchè consapevole che sarebbe potuto accadere anche con Soraia e Lilli. Un atteggiamento che Luca non ha gradito, convinto che, in realtà, Aurora non provi nessun interesse nei suoi confronti.

In studio, così, Aurora si è difesa spiegando di essersi sentita “aggredita verbalmente” dal tronista. “Io non ho scritto ti amo nella lettera, ti ho detto ho voglia di conoscerti, mi susciti curiosità, sei tu che sei scappato alla fine, mi hai aggredito verbalmente, in maniera pesante anche […] Il problema nostro non è il bacio, abbiamo un problema di comunicazione, sto rivalutando il tutto, sono io che decido di tirarmi indietro a oggi, di andarmene”, ha detto in studio Aurora.

Luca Salatino contro le corteggiatrici Aurora, Soraia e Lilli

Nel momento in cui vorrebbe più certezze in vista della scelta finale, Luca Salatino spiega di sentirsi pieno di dubbi e incertezze a causa dell’atteggiamento delle sue corteggiatrici che si starebbero allontanando sempre di più. Luca, in particolare, non condivide il silenzio, ma anche la scelta delle ragazze di lasciare lo studio per poi fare un passo indietro.

“Sono parecchio nervoso un po’ con tutte. Stiamo arrivando in un momento dove per me non è facile, ho tante cose che mi passano per la testa, dovrei avere più certezze, invece una si tira indietro, lei mi sento preso per il c**o, non ci sto a capire più niente, invece di mettere l’acceleratore si tirano tutte indietro”, ha detto Luca che spera di poter presto arrivare ad una decisione.

