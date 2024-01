Lutech Advanced Solutions/ Per il terzo anno consecutivo si riconferma si riconferma “Great Place To Work”

Lutech Advanced Solutions si riconferma nuovamente Great Place to Work®. L’indagine svolta da Great Place to Work Italia ha coinvolto tutti i dipendenti dell’azienda: con un tasso di adesione di oltre l’80%, l’azienda ha ottenuto per la terza volta consecutiva la prestigiosa certificazione.

I principali aspetti emersi durante la ricerca, e che hanno valso il riconoscimento, hanno riguardato la stima e la trasparenza ad ogni livello, l’efficacia dei processi di ingresso in azienda e l’orgoglio personale per i risultati ottenuti nell’ultimo anno.

“Lutech Advanced Solutions si riconferma Great Place to Work per il terzo anno consecutivo. Siamo felici che tra i punti di forza indicati dai colleghi si evidenzino l’orgoglio per il percorso del Gruppo Lutech nell’ultimo anno, la fiducia nel management e la capacità di accogliere e vivere l’azienda, trasmettendo valori ed identità. Elementi fondamentali per una realtà in continua crescita, in Italia e all’estero.” sostiene Giuseppe Di Franco, Group CEO di Lutech.

La certificazione avviene a completamento di un anno particolarmente significativo per la storia recente dell’azienda e della sua organizzazione: nel marzo 2023, infatti, Lutech Advanced Solutions è entrata nel Gruppo Lutech, con un importante percorso di sviluppo e crescita che vede ora oltre 5.000 dipendenti.

Anche in virtù di tale cambiamento, la conferma degli ottimi risultati nella soddisfazione delle persone e nella qualità dell'ambiente di lavoro testimonia il successo dell'integrazione avvenuta.











