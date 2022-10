Lutti Cristina Quaranta/ Morti padre, fratello e zia, poi il dramma della mamma: “Lutto anche in amore”

Cristina Quaranta svela di aver affrontato molti gravi lutti negli scorsi anni: dal padre alla zia

Cristina Quaranta porta sulle sue spalle il fardello di un grande dolore accumulato negli ultimi anni. L’ex ragazza di Non è la Rai ha raccontato nella Casa del Grande Fratello Vip di aver dovuto affrontare una serie di drammatici lutti, uno dietro l’altro. Questo l’ha fortemente segnata, motivo per il quale nella Casa ha manifestato negli ultimi giorni un forte malessere, scoppiato durante l’ultima diretta con Alfonso Signorini.

È proprio dopo quella diretta che Cristina Quaranta ha ammesso di non stare bene a causa dei vari lutti e drammi vissuti negli ultimi anni. Oltre alla morte di suo fratello, risalente a due anni fa e causata da un tumore, Cristina ha precedentemente perso suo padre. In un post dedicato al fratello, la Quaranta infatti sia augura che i due siano ora finalmente insieme.

Cristina Quaranta: un lutto anche in amore

Non sono questi gli unici drammi affrontati da Cristina Quaranta negli ultimi anni. La showgirl ha rivelato di aver perso anche sua zia e di aver dovuto affrontare l’infarto della sua mamma che parrebbe però essersi ripresa. Non ha svelato ulteriori dettagli in merito, tuttavia ha dichiarato che c’è stato un altro ‘lutto’ nella sua vita: quello dell’amore. A questi eventi dolorosi si è infatti aggiunta la separazione improvvisa dal suo compagno che, stando a quanto da lei dichiarato nella Casa, l’avrebbe mandata via di punto in bianco, dicendole di non amarla più. Una serie di vicende che hanno reso Cristina Quaranta particolarmente vulnerabile; da qui il crollo degli scorsi giorni in diretta al Grande Fratello Vip.

