Lutto a Il paradiso delle signore: nuova scomparsa dopo Pietro Genuardi

Dopo la morte di Pietro Genuardi, venuto a mancare dopo aver combattuto contro la malattia per la quale aveva abbandonato il set de Il paradiso delle signore, il cast della soap opera di Raiuno ha subito un altro lutto. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della prematura scomparsa di uno dei più giovani protagonisti che, nonostante il successo e la popolarità, ha sempre mantenuto un basso profilo facendo parlare pochissimo di se stessa al punto che di lui e della sua vita privata si sa davvero pochissimo.

La notizia ha provocato un vero shock nel cuore dei fan de Il paradiso delle signore che hanno inondato di messaggi di cordoglio e di affetto sui social non credendo alla notizia appena ricevuta. Giovanissimo e con un sorriso in grado di bucare lo schermo, l’attore ha lasciato un vuoto nel cuore dei fan della soap opera di Raiuno, campione di ascolti.

Il paradiso delle signore: chi è l’attore morto

A soli 30 anni, per cause che non sono state svelate, è venuto a mancare Andrea Savorelli, noto per il suo ruolo di Pietro Conti. Ad annunciare la morte è stata la sorella Alessandra che, dopo aver scritto una citazione dello scrittore Henry Scott Holland, ha scritto: “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.

L’attore è venuto a mancare un mese fa, come si intuisce dal post della sorella. La voce, in realtà, circolava da tempo ma non era mai stata confermata da persone vicine all’attore nè dalla produzione del Paradiso delle signore. Dopo le parole della sorella dell’attore, la notizia è stata purtroppo confermato e i fan hanno documentato il loro dolore sui social ricordandolo con foto tratte dalla soap opera di Raiuno.

