Milano piange Giorgio Armani, lutto cittadino proclamato da Beppe Sala: “Un simbolo di stile ed eleganza che mancherà per sempre alla città.

“È stato e resterà per sempre uno dei massimi rappresentanti della moda italiana e milanese nel mondo“, ha dichiarato Beppe Sala, “Armani era un uomo pieno di talento e di interessi, capace di portare nelle sue creazioni lo stile sobrio ed elegante della sua personalità, misurato, mai eccessivo“. Il primo cittadino di Milano ha proclamato una giornata di lutto per la morte di Giorgio Armani, che per il capoluogo meneghino ha sempre rappresentato un pezzo di storia e un esempio di imprenditoria.

Eredità Giorgio Armani, come verrà divisa dopo la morte/ Piano di successione del patrimonio da 13 miliardi

Non solo Beppe Sala, ma anche Roberto Gualtiari, sindaco di Roma, ha ricordato il famoso stilista, considerandolo come uno dei più grandi interpreti dell’eleganza e della moda contemporanea: “Roma si unisce al cordoglio per la sua scomparsa e rende omaggio a un maestro che ha saputo raccontare il nostro Paese attraverso la bellezza, la sobrietà e la raffinatezza“. Allo stesso tempo il presidente di Confesercenti ha scritto una nota esprimendo il suo cordoglio per il grande imprenditore pieno di capacità manageriali: “È stato un autentico ambasciatore della nostra cultura nel mondo”, spiega, ricordando che l’eredità di Giorgio Armani rimarrà un patrimonio per tutte le future generazioni.

Giorgio Armani e le divise sportive: ecco quali ha firmato/ Dal Napoli alla Juventus fino alla Nazionale

Lutto cittadino per Giorgio Armani, si ferma anche la città di Piacenza

Confermato il lutto cittadino anche a Piacenza dove la sindaca Katia Tarasconi ha preso la decisione per la comunità ricordando lo stilista nato proprio in città nel lontano luglio 1934. Ma cosa comporta il lutto cittadino per Giorgio Armani? Generalmente è il sindaco che predispone le indicazioni per la giornata in ricordo di una persona scomparsa, ma generalmente si prevedono le bandiere a mezz’asta, i funerali solenni, la sospensione di eventi pubblici che potrebbero mancare di rispetto ad una persona defunta. Insomma, a Milano e in altre città la giornata del funerale potrebbe essere un giorno di ricordo per lo stilista che ha cambiato definitivamente la storia della moda.