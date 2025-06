Makari 3 riparte senza Ivano Marescotti e Maurizio Bologna: il cast ha perso due pedine importanti

Riparte Makari 3, ma senza due volti iconici della serie tv Raiuno: Ivano Marescotti e Maurizio Bologna. Parliamo di due attori che hanno interpretato personaggi importanti all’interno della serie, nella prima e nella seconda stagione. Ivano Marescotti ha partecipato alla prima stagione di Makari, dove indossò i panni di Andrea Palladio nel primo episodio. Maurizio Bologna ha invece avuto un ruolo ricorrente nella seconda stagione, interpretando il personaggio Accursio Miragno, il manager editoriale di Saverio Lamanna. Entrambi gli attori, purtroppo, ci hanno lasciato negli ultimi anni.

Ivano Marescotti è morto nel marzo 2023 all’età di settantasette anni a causa del peggioramento di una grave malattia con cui stava combattendo da tempo. Un anno prima della sua morte, l’attore si era sposato per la terza volta, con Erika Leonelli. Aveva pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice della sua Villanova, frazione di Bagnacavallo.

Makari 3 senza Maurizio Bologna: l’attore, morto nel 2024, interpretava il manager del protagonista

Maurizio Bologna è invece venuto a mancare a settembre 2024, per via di un infarto letale mentre stava lavorando. Una scomparsa prematura, dato che l’attore aveva solo cinquantotto anni. Nei suoi diciassette anni di carriera ha recitato in diversi film e preso parte a numerosi progetti televisivi, tra cui appunto la fortunata serie tv Makari, i film La mafia uccide solo d’estate, Tuttoapposto, In guerra per amore e moltissimi altri.

In questa terza stagione di Makari, la sua assenza si farà sentire dato che è sempre stato molto vicino al protagonista, accompagnandolo e supportandolo – in quanto suo manager – in diverse occasioni, tra cui festival letterari e presentazioni. Vedremo se i nuovi personaggi riusciranno a non far rimpiangere quelli a cui più ci eravamo affezionati.

