Lutto per Beatrice Buonocore: morta la nonna/ Struggente addio dell’ex Uomini e Donne

Lutto per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Buonocore che, negli scorsi giorni, ha detto addio all’amata nonna lasciandosi andare anche ad una profonda riflessione sulla nonna. Amatissima del pubblico del programma di Maria De Filippi che, dopo aver sperato di vederla lasciare il programma insieme a Davide Donadei che le ha preferito Chiara Rabbi, si augura di poterla vedere sul trono, Beatrice ha scelto di condividere il proprio dolore con le persone che le hanno sempre dimostrato tantissimo affetto. Per ricordare la nonna e rivolgerle un ultimo saluto, Beatrice ha pubblicato tra le storie di Instagram una sua foto tirata fuori dal cassetto dei ricordi in cui era solo una bambina mentre trascorreva le sue giornate con la nonna.

Beatrice Buonocore dice addio alla nonna: “Ti voglio bene”

Prima di rivolgere un ultimo saluto alla nonna, Beatrice Buonocore si è lasciata andare ad una riflessione sulla morte. “E anche all’amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimae sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma quando questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene tua compagna. Tu l’alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita deve avere un termine, l’amore no“, ha scritto su Instagram. Nel messaggio rivolto alla nonna un “ciao nonnina, guardaci da lassù. Ti voglio bene”. In seguito, Beatrice si è mostrata sorridente insieme all’ex tronista di Uomini e Donne con cui è nata una bella amicizia.

