Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dicono addio alla loro amata cagnolina: il loro saluto

Aspirina, la cagnolina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è venuta a mancare. Sebbene stesse da tempo male, la sua scomparsa ha comunque lasciato un segno profondo in Cecilia e Ignazio che, tra l’altro, stanno per diventare genitori per la prima volta. L’annuncio è stato dato da Moser con un lungo post su Instagram, nel quale ha spiegato quanto sia stato importante per lui averla in famiglia per così tanto tempo e quanto mancherà sia a lui che a sua moglie. Aspirina, infatti, aveva dodici anni e ha condiviso una vita intera con la coppia, diventando un membro fondamentale della famiglia.

“Ciao piccola Aspi… ci mancherai da morire, assurdo, ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi“, ha scritto l’ex ciclista su Instagram, accompagnando le parole con una serie di foto che mostrano la cagnolina sorridente in casa o rannicchiata accanto a lui e a Cecilia. Sotto al post non sono mancati i messaggi di affetto da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti, Giulia Salemi, la mamma di Cecilia, Veronica Cozzani, Fiordaliso e molti altri hanno espresso la loro vicinanza alla coppia.

Ignazio Moser ricorda l’amata cagnolina “Aspi”: le foto con Cecilia Rodriguez

Aspirina non era solo un cane, ma un pezzo importantissimo della vita di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La cagnolina era nata in Argentina, in una farmacia, come aveva raccontato lo stesso Moser, e aveva seguito Cecilia in Italia. Con il tempo si era inserita nella quotidianità della coppia, tanto da diventare la “principessina della casa”, come l’aveva soprannominata Ignazio, che aveva anche ammesso di aver provato un po’ di gelosia per il legame speciale tra lei e Cecilia.

Negli anni aveva fatto almeno venti viaggi intercontinentali, spostandosi più volte tra Italia e Argentina, sempre al fianco della sua padrona. Poi era arrivato Ercolino, l’altro cane di famiglia, diventando inseparabili. Adesso che Cecilia e Ignazio si preparano alla nascita della loro prima figlia, Clara Isabel, devono anche fare i conti con il vuoto lasciato da Aspi, della quale sentono già una forte mancanza.