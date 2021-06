Lutto per Costantino Vitagliano: morto papà Orazio/ Il silenzio dell’ex tronista

Due anni dopo la perdita dell’adorata mamma Rosina, venuta a mancare nel 2018, Costantino Vitagliano ha perso anche papà Orazio. Un dolore enorme per l’ex tronista di Uomini e Donne che sta affrontando il tutto in silenzio, circondato dall’affetto della famiglia, degli amici e dei fans che gli stanno scrivendo tantissimi messaggi di cordoglio. L’ex tronista ha affidato il proprio messaggio per papà Orazio alla foto di una nuvola che ricorda la forma di un cuore. “Le nuvole in cielo… sono come i sogni quando vagano nel fondo della nostra mente”, ha scritto l’ex tronista. “Forma un cuore, secondo me è un segno per il tuo papà che ti guarda da lassù”, ha commentato un utente facendo sentire la propria vicinanza all’ex tronista che, come spiega il portale Today, in una diretta social, ha spiegato che, nei prossimi giorni, si recherà a Valle Caudina, paese natale della sua famiglia, per spargere le ceneri del padre.

Luba Mushtuk, chi è la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano/ Video: baci e...

Costantino Vitagliano e il dolore per la scomparsa

Legatissimo alla famiglia, la morte della madre è stata un duro colpo per Costantino Vitagliano che, dopo la morte della madre, ha parlato del periodo difficile che ha dovuto affrontare. “Da quando è morta ho di nuovo gli attacchi di panico che erano totalmente scomparsi – aveva confidato l’ex tronista in un’intervista rilasciata a Verissimo – Ne ha passate tante con me, la facevo preoccupare, ma era mia madre e mi amava alla follia come io amavo lei”. A distanza di pochi anni dalla perdita della mamma, Costantino si è ritrovato ad affrontare anche la morte del padre, un altro perno della sua vita.

Costantino Vitagliano "Il trono? Non è che un pezzo di legno"/ La replica del web!

LEGGI ANCHE:

“Il postino sogna sempre due volte”/ Video corto: Eva Henger e Costantino Vitagliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA