Lutto per Eleonora Giorgi: morta la madre Maria Roma/ La dedica e l’addio di Paolo Ciavarro alla nonna

Lutto per Eleonora Giorgi: è morta la madre Maria Roma

Grave lutto per Eleonora Giorgi che ha detto addio alla madre Maria Roma. Ad annunciare la perdita è stata la stessa attrice che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto di famiglia, con un dolce messaggio. “Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!”, le parole dell’attrice che, poi, ha scelto il silenzio affrontando il dolore nel privato insieme a tutta la sua famiglia.

Eleonora Giorgi: "Ho detto no a Delon e Nicholson, avevo paura del ses*o"/ "Oggi..."

Non è mancato neanche il ricordo di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi. Con una foto in cui abbraccia la nonna che si lascia coccolare dal nipote, Paolo le dice addio con poche e semplici parole ma che esprimono tutto il suo amore verso di lei. “Buon viaggio nonna“, ha scritto Ciavarro che ha poi ringraziato tutti i followers per i tanti messaggi di conforto che gli hanno inviato.

Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli, ex Eleonora Giorgi/ I grandi amori dell'attrice

Eleonora Giorgi e il rapporto con la madre

Eleonora Giorgi, ospite di Serena Bortone, in una puntata di Oggi è un altro giorno, aveva raccontato che il matrimonio della sua famiglia era terminato quanto la madre scoprì la presenza di un’altra donna nella vita del marito. La madre dell’attrice si dedicò profondamente alla fede cattolica come ha raccontato la stessa Giorgi. “Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”, aveva detto.

Della madre, Eleonora Giorgi ha parlato anche in un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Citofonare Rai2. «Nel suo nome c’era un destino. È nata a Budapest, ma la madre divorziò e sposò un generale italiano, quindi si trasferì in Italia. La sua educazione era fondata sul senso di responsabilizzazione, ma io invidiavo le mie amichette figlie di mamme italiane, che facevano regali e consolavano le figlie. Mi piaceva la marmellata di castagne, ma lei diceva che dovevamo mangiarla solo di albicocca. Era tremenda». Particolarmente legato alla nonna era Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori Paolo Ciavarro/ "Non volevo che finisse"













© RIPRODUZIONE RISERVATA