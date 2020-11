Lutto per Fabiola Sciabbarrasi: morta la mamma/ “Hai lasciato la mia mano, ora…”

È un giorno molto triste per Fabiola Sciabbarrasi. La donna, nota anche per essere stata la moglie di Pino Daniele e mamma dei suoi figli, ha perso sua madre. A comunicarlo è stata proprio lei con un post pubblicato su Instagram in cui tiene la mano di sua mamma prima che andasse via per sempre. La toccante immagine è affiancata da parole tristi ma piene di speranza e di amore. “Il segreto dell’amore è tenersi per mano in silenzio.. – ha scritto la Sciabbarrasi, per poi concludere – Continua a brillare mamma, hai lasciato la mia mano ma papà stringerà la tua per L’eternità”. Dopo aver perso il suo papà, la donna ha dovuto dire addio anche a sua mamma in un periodo ancor più difficile a causa della pandemia che stiamo affrontando.

Grave lutto anche per Ludovica Olgiati

È di poche ore fa anche un altro toccante messaggio di addio. Non è la Scabbarrasi ma un volto molto più noto ai giovanissimi: Ludovica Olgiati. La tiktoker, ex volto de Il Collegio, ha dato su Instagram l’ultimo saluto al suo amato nonno: “Il mio nonno è tornato alla casa del Padre! Chiedo preghiere per lui e per me! Ora starò con la mia famiglia.” ha scritto la Olgiati.L’uomo era ricoverato in ospedale dal primo novembre, purtroppo dopo essere risultato positivo al Covid, come fa sapere Webboh. Una terribile perdita per la ragazza che in pochi minuti ha ricevuto il sostegno di tantissimi follower.

