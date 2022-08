Lutto per Francesca Chillemi: l’annuncio struggente/ Il cordoglio di amici e…

Francesca Chillemi annuncia con un post sui social la scomparsa della nonna

Grave lutto per Francesca Chillemi. L’amata protagonista della serie “Che Dio ci aiuti” ha perso sua nonna. Francesca ha dato l’annuncio in un post su Instagram: “Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata”. Tanti i messaggi di cordoglio dei fan ma anche di attori con cui Francesca ha lavorato. Tra questi si sono stretti attorno a lei in questo momento difficile Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Alessandro Roja, Claudia Ruffo, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta e Massimiliano Di Lodovico. Francesca Chillemi non ha aggiunto ulteriori dettagli e non sono note le cause del decesso della nonna.

Per Francesca Chilemi è un periodo ricco di impegni professionali. A settembre inizierà su Canale 5 la nuova serie Viola come il mare in cui Francesca ha lavorato assieme a Can Yaman. Proprio durante le riprese della serie, si era vociferato di un flirt tra i due ma la notizia era stata subito smentita dai diretti interessati. Francesca Chillemi è anche tornata da poco sul set della serie Che Dio ci aiuti. L’attrice in questa nuova stagione sarà la protagonista principale dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela.

Francesca Chillemi potrebbe essere incinta del secondo figlio. L’ex Miss Italia è stata pizzicata dai paparazzi di Grand Hotel con un pancino sospetto. L’attrice di Che Dio ci aiuti è stata sorpresa al mare a Fregene assieme alla figlia Rania e al compagno Stefano Rosso. Negli scatti si vede la bambina mangiare un gelato assieme ad una sua amichetta mentre Francesca la osserva. Da sotto gli shorts dell’attrice si intravedono delle forme che hanno subito insospettito i fan dell’attrice. Francesca in uno scatto si accarezza addirittura la pancia. Al momento non è giunta nessuna conferma ma neppure una smentita da parte della diretta interessata. Francesca non ha mai escluso la possibilità di allargare la famiglia e stando agli scatti sembra che un bebè sia già in volo.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso stanno insieme dal 2015. Per un lungo periodo di tempo, l’attrice si era trasferita a New York per stare accanto al suo compagno. Francesca e Stefano non sono ancora convolati a nozze nonostante la nascita della figlia. La Chillemi ha sempre dichiarato che il matrimonio non è per lei una necessità. Ora però l’arrivo di un secondo figlio potrebbe aver cambiato i suoi piani.











