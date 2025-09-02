Grave lutto per Gianluca Gazzoli che, con un toccante post pubblicato sui social, dice addio alla mamma.

Grave lutto per Gianluca Gazzoli che, con una foto e un lungo post ha detto addio all’adorata mamma. A fine luglio, Gazzoli aveva annunciato la malattia della mamma svelando il difficile momento che stava vivendo insieme alla famiglia. Da sempre molto discreto e riservato, Gazzoli ha scelto di condividere con i followers il suo dolore. «Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male. Le devo tutto, voglio che la sua storia dia speranza a chi sta soffrendo», aveva scritto lo scorso luglio.

Martina De Ioannon, la confessione choc un anno dopo Uomini e Donne/ "Ciro? Non mi piaceva nessuno"

“Sono sempre stato molto riservato su questa parte della mia vita, ma sono profondamente orgoglioso di lei. Vorrei che tutti sapessero chi è Giovanna, vorrei che la sua storia arrivasse a chiunque abbia voglia di ascoltarla. Perché è anche la mia. Perché può infondere speranza, forza e far sentire meno sole tante persone che stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi”, aggiungeva raccontando di aver realizzato un’intervista per il suo podcast.

Sveva e Simona, chi sono le figlie di Emilio Fede/ Discrete e riservate, legame unico con il padre

Gianluca Gazzoli e l’addio alla mamma

“Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia”. Con queste parole e una foto in cui, bambino, sorride tra le braccia della mamma, Gianluca Gazzoli ha annunciato la morte della mamma. “Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere. Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale”, ha aggiunto.

Diana De Feo, chi era la moglie di Emilio Fede/ Insieme dagli anni '60: la storia d'amore e la loro famiglia

“Mi mancherà tutto di te. Mi mancherà chiamarti nel cuore della notte, sapendo che ti avrei trovata sveglia. Mi mancherà passare a trovarti, mangiare insieme, ridere e prenderci in giro. Mi mancherà la certezza che eri sempre lì, ad ascoltarmi o a guardarmi qualunque cosa facessi. Mi mancherà vederti con le tue nipoti, che tanto amavi e che ti amavano. Mi mancheranno così tante cose che sento il cuore esplodere dal dolore”, le toccanti parole di Gazzoli che ha ricevuto messaggi di supporto e cordoglio da parte di amici e fan.