Grave lutto per Gianluca Gazzoli che, con un toccante post pubblicato sui social, dice addio alla mamma.
Grave lutto per Gianluca Gazzoli che, con una foto e un lungo post ha detto addio all’adorata mamma. A fine luglio, Gazzoli aveva annunciato la malattia della mamma svelando il difficile momento che stava vivendo insieme alla famiglia. Da sempre molto discreto e riservato, Gazzoli ha scelto di condividere con i followers il suo dolore. «Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male. Le devo tutto, voglio che la sua storia dia speranza a chi sta soffrendo», aveva scritto lo scorso luglio.
“Sono sempre stato molto riservato su questa parte della mia vita, ma sono profondamente orgoglioso di lei. Vorrei che tutti sapessero chi è Giovanna, vorrei che la sua storia arrivasse a chiunque abbia voglia di ascoltarla. Perché è anche la mia. Perché può infondere speranza, forza e far sentire meno sole tante persone che stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi”, aggiungeva raccontando di aver realizzato un’intervista per il suo podcast.
Gianluca Gazzoli e l’addio alla mamma
“Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia”. Con queste parole e una foto in cui, bambino, sorride tra le braccia della mamma, Gianluca Gazzoli ha annunciato la morte della mamma. “Non smetto di pensare a tutto quello che ancora dovevamo fare, a ciò che avresti dovuto vedere e vivere. Dopo tanti anni difficili, proprio quando la vita sembrava finalmente sorriderci, a 65 anni, la malattia ti ha portata via troppo in fretta, precipitando negli ultimi giorni. Sembra tutto irreale”, ha aggiunto.
“Mi mancherà tutto di te. Mi mancherà chiamarti nel cuore della notte, sapendo che ti avrei trovata sveglia. Mi mancherà passare a trovarti, mangiare insieme, ridere e prenderci in giro. Mi mancherà la certezza che eri sempre lì, ad ascoltarmi o a guardarmi qualunque cosa facessi. Mi mancherà vederti con le tue nipoti, che tanto amavi e che ti amavano. Mi mancheranno così tante cose che sento il cuore esplodere dal dolore”, le toccanti parole di Gazzoli che ha ricevuto messaggi di supporto e cordoglio da parte di amici e fan.