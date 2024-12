Jessica Morlacchi riceve la notizia di un lutto nella Casa del Grande Fratello 2024: è morto il cagnolino Camillo

Una terribile notizia è arrivata nelle ultime ore per Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello 2024: il suo cagnolino Camillo è morto. “Jessica Morlacchi ha appreso dai suoi familiari la notizia della scomparsa del suo cane Camillo”, è il breve comunicato che è stato diffuso dal Grande Fratello e che riassume quanto è stato poi comunicato a Jessica in confessionale.

La cantante è stata chiamata in disparte ed è qui che ha ricevuto la notizia del suo lutto. Dopo alcuni minuti, ha lasciato il confessionale in lacrime, facendo allarmare i coinquilini che hanno iniziato a chiederle cosa fosse accaduto. Senza riuscire a placare le lacrime, Jessica si è sfogata con i compagni d’avventura, svelando l’accaduto.

Jessica Morlacchi, fiume di lacrime per la morte di Camillo: il sostegno nella Casa e fuori

Pamela Petrarolo in primis, insieme al resto della Casa del Grande Fratello 2024, si è stretta intorno a Jessica Morlacchi con abbracci e sostegno. La cantante ha poi deciso di preparare una torta dedicata al suo cane, con la scritta ‘Ciao Camillo, Jess’. Sui social circolano foto e video che mostrano il dolore e la commozione di Jessica Morlacchi per la morte del suo cagnolino Camillo, che per anni è stato il suo amato animale da compagnia. Tanti i commenti di supporto per Jessica anche da parte del web: “Mi dispiace troppo per lei. È devastante perdere un cane. Spero le stiano tutti vicini, nella consapevolezza che, però, nessuno riuscirà a colmare quel vuoto che ora la pervade”, ha scritto un utente; “Potete dire quello che volete sul gioco, ma non ora. Teniamo fuori le dinamiche e le discussioni. Un forte e profondo abbraccio con tutto il cuore a lei per la perdita di Camillo”, è stato il commento di un telespettatore.

Mi dispiace tanto per Jessica… gli animali che vivono con noi ci offrono un legame unico, di amore infinito, indifeso, senza barriere💔#morline#grandefratello pic.twitter.com/oo3ZhVCsPq — WildWorld@WildForever (@ForeverWildSi) December 4, 2024