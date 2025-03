Il Trono Over di Uomini e Donne è stato colpito da un grave lutto. La protagonista ha infatti perso una persona a lei molto cara.

Prima della tragica notizia, erano state già date le anticipazioni sui prossimi episodi del programma di Maria De Filippi. Nel corso delle registrazioni già fatte, è infatti accaduto un vero e proprio colpo di scena nel trono di Gianmarco Steri, che deve a breve fare la sua scelta tra le corteggiatrici con cui sta approfondendo una conoscenza. A far commuovere i presenti in studio è ad esempio stata l’esterna che il tronista ha fatto con Francesca Polizzi. “Puoi anche non tornare, qualsiasi cosa farai ti verrò comunque a riprendere”, ha infatti detto lui rivolgendosi alla ragazza. Nel frattempo le altre corteggiatrici hanno avuto delle reazioni contrastanti, e Cristina ha ad esempio voluto lasciare subito il programma. A quel punto il giovane – così tanto ambito in questa edizione – ha dichiarato di voler proseguire il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Francesca, Cristina e Nadia.

In questi giorni, i telespettatori hanno però appreso la triste notizia della morte di una persona che era importantissima nella vita di una protagonista del dating show. Lei è tra l’altro una delle dame più amate della trasmissione, e ha sempre trasmesso la voglia di amare e di cercare nella propria anima gemella la possibilità di una nuova vita.

Lutto doloroso per la dama di Uomini e Donne: chi è morta

Ad aver perso la persona più importante è stata la bellissima Sabrina Zago, ormai protagonista da tempo del Trono Over di Uomini e Donne e che sta in questo periodo approfondendo una conoscenza con il cavaliere Giuseppe. La loro frequentazione ha in realtà avuto sempre alti e bassi, tanto che di recente lei ha anche bloccato l’uomo sul cellulare, proprio per dargli un segnale molto forte. Questa scelta ha colto di sorpresa tanti telespettatori, anche perché entrambi sono sempre sembrati molto affiatati in studio.

La stessa Sabrina ha però dovuto recentemente affrontare un dolore molto forte, dato che ha detto addio a una donna che è stata per lei fondamentale e a cui era davvero tanto legata. In rete è infatti diventata virale una fotografia postata proprio da lei sui social e che ha avuto, a corredo del post, questa frase: “Hai raggiunto papà. Abbraccialo forte!“. Delle parole d’effetto, quelle scritte dalla dama Sabrina, che ha sempre dimostrato di avere una sensibilità molto intensa oltre che una vita carica di emozioni. Tantissimi sono appunto stati i commenti scritti dai fan, che le hanno dimostrato un grande affetto e da cui lei non si è mai allontanata. Per affrontare questa sofferenza così grande, Sabrina si rifugierà nell’essenza dell’amore, un sentimento in cui lei ha sempre creduto e che le sta dando anche ora la capacità di plasmare sulle cose pesanti della vita e di accogliere dentro di sé quella leggerezza d’animo di cui tutti abbiamo bisogno.

Sabrina Zago cambia vita: “Ora ricomincio a vivere”

Dopo la discussione che Sabrina ha avuto con il cavaliere Giuseppe, la dama ha comunicato in puntata di voler dare una seconda possibilità ad Alessio. “Le due ore che siamo usciti hai pianto e hai parlato di Giuseppe“, ha detto quest’ultimo, “A parte questo, se tu mi fossi piaciuta davvero ci avrei provato ma non è scattato nulla. Mi dispiace“. Dopodiché è continuato lo scontro con Giuseppe, a cui Sabrina ha detto: “Io mi voglio voler bene e tu nelle altre settimane non mi hai voluto bene“. Il loro rapporto ha avuto una definitiva battuta di arresto? Lo si vedrà nelle prossime puntate.