Luttwak-Belpietro, scontro: “Ma che mestiere fa?”/ Lui ribatte: “Lei lavora per…”

Ancora uno scontro sul tema della guerra in Ucraina in tv. Questa volta parole grosse sono volate a Dritto e Rovescio, dove Paolo Del Debbio, su Rete4, ha ospitato Edward Luttwak e Maurizio Belpietro. Il consigliere strategico e politologo e il direttore de La Verità si sono scontrati verbalmente mentre si parlava proprio del conflitto in atto in Ucraina dopo l’attacco russo dello scorso 24 febbraio.

Luigi e Beatrice, bimbi morti dopo interventi al cuore/ Genitori "Vogliamo giustizia"

Edward Luttwak, riferendosi alle violenze commesse al confine russo-ucraino anni fa, ha affermato: “C’era la guerra! Forse voi mangiavate il gelato, ma sono morte moltissime persone. Riguardo l’addestramento degli ucraini prima della guerra, ricordatevi che c’erano gli attacchi russi che ogni giorno uccidevano ucraini. Sono morti circa in 15.000 prima della guerra” ha ricordato il politologo. Maurizio Belpietro lo ha interrotto, affermando: “Questa non è la realtà, può raccontare quello che vuole. Si documenti un filo su quello che è accaduto dall’una e dall’altra parte”.

Ida Platano, Uomini e Donne/ rivelazione choc "Mi vedo con un altro figlio"

Scontro Luttwak-Belpietro. E su Biden…

Dopo la risposta di Maurizio Belpietro, Luttwak ha perso la calma, attaccando l’interlocutore con un: “Senti, non so che mestiere fai tu” diretto proprio al direttore de La Verità. Ha poi proseguito: “Io sono un consigliere strategico, lavoro per il mio governo”. Belpietro ha ribattuto spiegando che fa il giornalista, un mestiere ben preciso, replicando così: “So che da anni lei sostiene delle teorie a volte anche bizzarre, e fa il consigliere di tutti quelli che stanno vincendo. Non ha un mestiere preciso, quindi non venga a dare lezioni a me. Lei lavora per qualcuno, tutte le volte.”

Antonella Elia difende Lulù Selassiè: "Lei è sincera, Manuel no"/ "Non si chiude..."

Luttwak ne ha approfittato per ricordare a Belpietro il curriculum di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti e in passato presidente della commissione affari esteri del Senato. Secondo lui, dunque, si tratta di un profilo che è “un esperto di politica internazionale”. Il politologo ha proseguito: “Biden sa che la Russia è una superpotenza, e rimane super potenza anche se perde tre guerre di questo tipo. Il partito della vittoria, cioè quelli che vogliono umiliare la Russia e fare cadere Putin, non ha nessuno spazio nell’amministrazione Biden”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA