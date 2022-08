Luttwak: “L’attentato a Dugin un grave problema per la Russia”/ “Ora Putin dovrà…”

Il politologo americano Edward Luttwak analizza cosa potrebbe esserci dietro l’attentato che è costato la vita alla figlia dell’ideologo di Putin, Dugin. Un gesto che potrebbe avere effetti più ampi sul conflitto, come ha spiegato l’esperto a Repubblica: “Chiunque ci sia dietro all’attentato contro Aleksandr Dugin, una cosa è comunque certa: questo attacco pone alla Russia un grave problema strategico, perché la obbliga a dedicare più uomini e risorse alla difesa di obiettivi che non riteneva a rischio. Sommandolo alle incursioni militari condotte dagli ucraini o dai sabotatori, in Crimea e in altri luoghi dietro le linee della guerra, diventa una sfida complessa da affrontare”.

Le indagini vanno avanti, ma ancora non si sa chi sia stato a togliere la vita alla figlia dell’ideologo: “Al momento si fanno solo ipotesi. Le più citate sono un’operazione organizzata direttamente da Kiev; un atto compiuto da qualche simpatizzante ucraino; o un’iniziativa interna, gestita da apparati dello Stato contrari alla guerra o da membri della dissidenza. Nessuno però sa davvero cosa sia successo”. L’attentato a Dugin che ha tolto la vita alla figlia, dimostra che la Russia ha meno controllo di quanto pensasse sul territorio. Luttwak ha proseguito: “Putin non ha voluto proclamare la mobilitazione generale, per non urtare la popolazione e perdere consenso, ma ciò comporta che ha meno risorse e capacità anche per la sicurezza interna”. Perché è stato proprio quello l’obiettivo? “È il filosofo che ha costruito l’architettura intellettuale della guerra, sostenendo che questo è il ruolo storico della Russia. Quindi, pur non facendo ufficialmente parte del governo, è un obiettivo strategico”.

“Putin deve potenziare la sicurezza interna”