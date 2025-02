Non tutti sanno chi è il papà di Maxime Mbanda, concorrente di origini congolesi al Grande Fratello. Il ragazzo si sta facendo conoscere piano piano, e anche se spesso è restio a parlare della sua vita privata, nel corso degli anni sono trapelate diverse informazioni sul padre, che si chiama Luwe ed è di origini congolesi. Maxime Mbanda è infatti un noto rugbista che nel corso degli anni si è anche adoperato per aiutare le persone durante l’emergenza Covid.

Zeudi, lite con Javier Martinez al GF: "Mi hai sedotto tu, non io"/ Helena: "Sei confusa, dì la verità!"

E proprio in quell’occasione è stato colpito a sua volta da una sfida tutt’altro che facile: suo padre Luwe si è ammalato e ha rischiato di morire per colpa del virus. All’epoca, il suo appello sui social era diventato virale: Maxime Mbanda aveva chiesto tramite Instagram donazioni di plasma iperimmune per i malati, ovvero il famoso “Progetto Tsunami” che ha salvato tante vite. “Sono disperato. […] Non voglio passare davanti a nessuno perché ogni vita ha la propria importanza.” aveva detto il 31enne, preoccupato per la salute del suo adorato papà.

Mamma di Maxime Mbandà, chi è e malattia/ "Si è ammalata di tumore. Spero sia fiera di me"

Maxime Mbanda sul padre Luwe: “Lui è un medico, studiava e basta”

Maxime Mbanda ha dichiarato poco tempo fa di non avere un bel rapporto con suo padre Luwe. Al Grande Fratello, il ragazzo ha rilasciato dichiarazioni sulla sua famiglia, dicendo che l’uomo non gli ha fatto nulla di male ma che tra di loro c’è una grande mancanza dal punto di vista relazionale. Non solo, Maxime ha spiegato che con il padre Luwe gli è mancato l’affetto: “Non mi abbracciava“, dice, “non era severo ma anaffettivo“. Poi ha svelato che il papà a sua volta non ha ricevuto amore in passato, cosa che spiegherebbe il suo atteggiamento distante con il figlio.

Loredana Lecciso, chi è sorella di Amanda del Grande Fratello/ L'atteso matrimonio con Al Bano e i figli

Maxime Mbanda del Grande Fratello ha parlato dei suoi genitori e ha spiegato che il padre ha lavorato tutta la vita, mentre è stato sempre estraneo ai viaggi e alla sua carriera sportiva. A quello ci pensava sua madre, che invece lo seguiva alle partite di rugby e lo accompagnava in tutta Italia. Per quanto riguarda il lavoro del papà di Maxime Mbanda, sappiamo che fa il medico, e per tutta la sua vita ha studiato, salvato persone: “Io lo vedevo come un eroe”, ha spiegato il rugbista, che ha anche ammesso che in tutto ciò non ha mai dedicato tempo a lui.