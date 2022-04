Luxuria al figlio di Carmen Di Pietro: “Quando fai pipì te lo tiene mamma?”/ È gaffe!

Alessandro e Carmen Di Pietro: la gaffe di Vladimir Luxuria in diretta all’Isola dei Famosi

Continua a stuzzicare Vladimir Luxuria dalla sua poltrona di opinionista all’Isola dei Famosi 2022. Lo fa anche nel corso della diretta del 14 aprile, prendendo un po’ in giro Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro. È ormai cosa nota ai telespettatori dell’Isola che Carmen sia una vera mamma chioccia, tanto da controllare ogni aspetto della vita di suoi figlio, nonostante sia ormai adulto. È proprio su questo aspetto che si scherza in diretta con Ilary Blasi, che ammette, parlando con Alessandro “Ormai la domanda che tutti si fanno e se ti sei lavato i denti prima di dormire”.

Carmen Di Pietro/ Giucas Casella l'asfalta "Hai tempo per mangiare le tagliatelle, ora divorati l'Isola"

Si arriva allora a parlare di bisogni e di pipì. Il protagonista è ancora Alessandro e il particolare discorso incuriosisce Vladimir Luxuria al punto tale da intervenire per fare una domanda pungente e sicuramente ironica al ragazzo: “Ma Alessandro, fammi capire, quando fai la pipì mamma te lo tiene?” Lui inizialmente non comprende, poi replica “No no”, non carpendo probabilmente il sarcasmo dell’opinionista e chiudendo una scena dai toni trash

