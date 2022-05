Luxuria cita Paolo Brosio e stizzisce Maria Laura all’Isola dei Famosi/ “Cos’ha in comune con Alessandro?”

Vladimir Luxuria punge Maria Laura De Vitis citando Brosio all’Isola dei Famosi

Fioccano dubbi all’Isola dei Famosi 2022 su Maria Laura De Vitis e il suo interesse nei confronti di Alessandro Iannoni. Non è solo mamma Carmen Di Pietro a dubitare di lei ma anche Vladimir Luxuria. L’opinionista, in diretta su Canale 5, ammette le sue perplessità sulla ragazza e le fa una domanda molto pungente, tirando in ballo il suo ex Paolo Brosio. “Confesso che sono un attimino diffidente e allora, per fugare i miei dubbi, volevo fare una domanda a Maria Laura. – esordisce l’opinionista che, quindi, chiede – Vorrei chiede un aspetto fisico e uno caratteriale che accomuna Alessandro e Paolo Brosio”.

Maria Laura De Vitis stizzita da Luxuria: la replica

Maria Laura De Vitis ha già palesato durante la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show di non amare che si tiri in ballo la sua storia con Brosio, ormai parte del passato. Anche all’Isola la De Vitis manifesta il suo fastidio e replica: “Noto un certo sarcasmo dietro questa domanda, comunque la risposta è la generosità e l’altruismo e la bontà d’animo”. Vladimir, però, incalza: “E quella fisica?” Lei chiude: “La barba”.

