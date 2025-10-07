Ballando con le Stelle, Vladimir Luxuria attacca Selvaggia Lucarelli e difende Belen: “Anche un giudice deve pesare le parole”.

A Ballando con le Stelle è successo il caos dopo il confronto tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata. La giornalista e giudice del talent di Milly Carlucci le ha infatti chiesto di sbloccarla su Instagram e la showgirl dopo un giorno ha deciso di accontentarla. A La Volta Buona, Vladimir Luxuria ha spiegato di essere dalla parte di Belen, convinta che quel famoso blocco social avesse una ragione ben precisa. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

“Io propongo di fare un servizio sulla suscettibilità non delle stelle, ma dei giudici, perché secondo me sono suscettibili anche loro”, ha iniziato Vladimir Luxuria, “Selvaggia Lucarelli è stata bloccata da Belen Rodriguez, che ha fatto una splendida performance, ma dobbiamo dire che ci sono delle ottime ragioni per cui Belen ha bloccato Selvaggia“. Poi, ha continuato dicendo che oltre alla famosa storia dei video, la Lucarelli aveva fatto dei brutti commenti sul figlio Santiago: “Quindi posso capire perché l’ha bloccata”.

Vladimir Luxuria su Belen: “Selvaggia aveva fatto dei brutti commenti su suo figlio“

Vladimir Luxuria ha preso le parti di Belen Rodriguez dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle e si è sfogata così a La Volta Buona: “Uno fa il giudice e ovviamente mette del sale e siamo tutti ad aspettare quello, diciamoci la verità, però devono anche capire che anche un giudice può essere giudicato e quindi bisogna sempre pensare al peso di certi commenti, che possono essere quelli sulla perdita di un cane, oppure commenti su un figlio”. E conclude: “Quindi ognuno deve sapere che quello che dice può avere delle conseguenze e non può parlare di lesa maestà quando viene criticato”. Alla fine, Luxuria ha anche spezzato una lancia nei confronti di Barbara d’Urso, difendendo il suo diritto a non esporsi troppo nel raccontarsi. Il motivo? Potrebbe fare la stessa fine di Nancy Brilli. E voi cosa ne pensate?

