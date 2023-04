Luxuria ed Enrico Papi opinionisti o concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023? Cosa è successo

Le numerose indiscrezioni hanno trovato finalmente conferma, Luxuria ed Enrico Papi sono gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023. L’ex deputata è stata confermata una seconda volta nel suo ruolo, proprio per la sua spiccata predisposizione televisiva e alla critica. Il noto conduttore, invece, andrà a sostituire Nicola Savino ed è del tutto nuovo in queste vesti.

Luxuria ed Enrico Papi, opinionisti dell'Isola dei Famosi 2023?/ Errore nell'annuncio

L’annuncio con cui sono stati confermati i due volti televisivi, però, ha presentato un piccolo errore che creato confusione tra gli utenti del web. Sul post della pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023 sono apparsi Luxuria ed Enrico Papi con la foto e la dicitura “Opinionisti ufficiali“. Fin qui non ci sono problemi, ma sulle storie Instagram i due protagonisti sono stati invece definiti “Concorrenti ufficiali“. Ovviamente chi si occupa della gestione della pagina ha posto subito riparo, cancellando il post. Questa gaffe ha generato un po’ di dubbi tra il popolo del web, fortunatamente chiariti in breve tempo.

Amici 2023, Wax: "Ma che ne sanno loro!"/ Non va in finale? Scontro con i giornalisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Isola dei Famosi 2023: annunciati i primi concorrenti ufficiali

L’Isola dei Famosi 2023 sta per cominciare; il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda da lunedì 17 aprile su Canale 5. In questi mesi sono stati copiosi i rumor sui presunti concorrenti in partenza per Honduras, ma c’è qualcosa di vero? In realtà, pochi giorni fa sono stati confermati i primi naufraghi ufficiali.

Il primo concorrente ufficiale è Fiore Argento, sorella di Asia e figlia del noto regista italiano Dario Argento. Ad aggiungersi al cast la già anticipata coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Coppia anche nella vita reale, i due sono pronti a sfidare la sopravvivenza e la fame in Honduras. Inoltre, è stato anche confermato Alvin nel ruolo di inviato come lo scorso anno.

FILIPPO LAGANÀ, MALATTIA DI WILSON/ "Accumulo di rame in corpo, trapianto unica cura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA