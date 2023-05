Luxuria incontra Bastian, compagno Ilary Blasi/ “Persona affabile e semplice”, frecciata a Totti?

Luxuria e l’incontro con Bastian e Ilary Blasi: il post social

Luxuria ha sempre lanciato battutine a Ilary Blasi, svelando di voler conoscere il compagno Bastian Muller. A quanto pare, l’opinionista è riuscita finalmente nel suo intento documentando tutto sui social. L’imprenditore svizzero ha accompagnato la conduttrice alla serata, in occasione della festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli.

Proprio qui la coppia ha incontrato Luxuria che non si è trattenuta dal fare tantissimi complimenti a Bastian: “Con Ilary Blasi e il simpaticissimo Bastian Müller a Muccassassina ho avuto modo di conoscere una persona affabile e semplice” afferma l’opinionista allegando una foto di loro tre sui social. L’ex deputata, dunque, sembra davvero entusiasta del compagno della conduttrice rivolgendogli belle parole. Che tutto questo sia una frecciata a Totti?

Con Ilary Blasi e Bastian Müller a @muccassassina per i 40 anni del @mariomieliroma ho conosciuto una persona affabile e simpatica pic.twitter.com/GfhOgfKfuI — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 20, 2023

Vladimir Luxuria la stoccata a Ilary Blasi su Bastian

L’Isola dei Famosi 2023 è cominciato da un mese, ma le sorprese in studio non mancano. Oltre ai divertenti siparietti tra Ilary Blasi e Alvin, si aggiunge anche una stoccata ironica di Luxuria alla conduttrice che ha messo un po’ di pepe alla puntata.

L’opinionista ha stuzzicato l’ex letterina sul suo nuovo compagno Bastian: “Oggi ti dico che sarò scomoda, andrò contro corrente, e non avrò paura a fare il ‘Bastian contrario“. Ilary Blasi ha reagito in modo molto scherzoso alla “provocazione” e ha poi salutato l’imprenditore in tedesco, sua lingua madre. La conduttrice ha poi lanciato una stoccata ad Enrico Papi: “Sei fresco fresco di Tapiro, ho visto” il quale replica ironicamente: “Purtroppo il Tapiro l’ho preso per colpa tua, perché proprio io non c’entravo nulla!”.

