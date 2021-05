Luxuria “Non è offensivo dire f*ocio”/ “Pitturarsi di nero non è razzismo e..”

Si torna a parlare di politicamente corretto soprattutto dopo il polverone sollevato dal monologo di Pio e Amedeo nel finale di Felicissima Sera: le intenzioni contano più delle parole o le parole hanno un loro peso a prescindere? Questo è quello che ci si chiede e in queste ore sono molti i vip che hanno preso posizione rispetto al discorso del duo comico pugliese. Se da una parte c’è chi, come Michele Bravi, ha sottolineato che anche le parole hanno un peso, dall’altra c’è chi come Vadimir Luxuria che ha deciso di intervenire a muso duro nella questione ribadendo il concetto anche in un’intervista a Libero in cui sottolinea che le ‘parole vanno sempre contestualizzate’ ma rimane il fatto che non è ‘offensivo dire fr*cio’ e nemmeno pitturarsi il volto di nero per un’imitazione.

Anche alla stessa Vladimir Luxuria è capitato farlo prendendo parte a Tale e quale show per interpretare proprio Ghali, lo stesso che lo scorso anno ha alzato poi il polverone contro il programma e la Rai che ha deciso di liberarsi di questa ‘pratica’ nella prossima stagione televisiva: “Se uno si dipinge la faccia di nera e fa bububu è chiaro che ti sta prendendo in giro ma se una persona a Tale e Quale Show lo fa per assomigliare al personaggio da interpretare, dov’è il razzismo?”. Nella stessa intervista poi continua dicendo che le parole vanno sempre prese nel loro contesto, proprio come hanno detto Pio e Amedeo nel loro discorso, e poi tornare a parlare della parola fr*cio: “Ci sono dei contesti in cui non sono politicamente scorrette.. nella comunità lgbt si usa spesso così come ‘nigga’ si usa tra i neri”.

