Si gode le vacanze, Vladimir Luxuria, in uno scenario a dir poco incantevole. Gli scatti su Instagram fanno incetta di like e interazioni

Del resto, nulla di quello che fa Vladimir Luxuria passa inosservato. È nata a Foggia il 24 giugno 1965 come Wladimiro Guadagno, ma il mondo l’ha conosciuta come Vladimir Luxuria, una figura iconica dell’attivismo LGBTQ+ italiano e una presenza poliedrica nel panorama televisivo, teatrale e politico. Raggiunti i 60 anni nel giugno scorso, Luxuria è stata celebrata non solo per la sua carriera mediatica, ma per l’impronta lasciata nella cultura italiana contemporanea.

Alla fine degli anni Ottanta, Luxuria ha iniziato a militare con passione nel Circolo Mario Mieli di Roma, divenendone poi direttrice artistica e l’anima creativa dietro eventi come la celebre Muccassassina. Nel 1994 ha avuto un ruolo cruciale nell’organizzazione del primo Gay Pride italiano, attirando migliaia di persone sulle sponde del Tevere.

Vladimir Luxuria in spiaggia

Da metà anni Novanta Luxuria riesce ad entrare nel cuore del pubblico televisivo: è ospite fissa dal 1995 al 2005 del “Maurizio Costanzo Show” e frequenta altri talk di culto come Markette. Nel 2008 trionfa nell’edizione italiana de L’Isola dei famosi, manifestando una personalità forte e autentica, che l’ha portata a partecipare a diverse altre edizioni e a lavorare come opinionista.

Superando barriere ancora rigide in Italia, nel 2006 viene eletta alla Camera dei Deputati con Rifondazione Comunista, diventando la prima parlamentare transgender italiana. Durante il suo mandato sostiene leggi su diritti trans e cinematografia, portando all’attenzione del Paese temi prima ignorati.

Insomma, il suo percorso è di quelli rilevanti, sotto il profilo politico e sociale. Per lei, anche un cambiamento fisico. Luxuria ha raccontato con sincerità anche la sua personale esperienza di transizione. Non ha completato la vaginoplastica, ma ha affrontato una rinoplastica, una mastoplastica e sedute di elettro-coagulazione per eliminare la barba.

Ed eccola, allora, in spiaggia, a godersi le vacanze, tra le splendide acque della Croazia. Ha scelto il Paese balcanico per le sue ferie, Luxuria. E, in effetti, il panorama alle sue spalle è splendido. Il mare croato, tratto dell’Adriatico che bacia una costa costellata di oltre 1.200 isole, sta conquistando sempre più appassionati di viaggi, vela e natura. Con acque cristalline, borghi collinari e un patrimonio storico-culturale impressionante, la Croazia è stata eletta nel 2025 la destinazione europea n. 1 da oltre un milione di turisti. “Alla luce del sole… sempre!” scrive Luxuria come commento allo scatto che vi proponiamo.