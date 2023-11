Luzma Cabello “Alessandro Basciano? Ecco la verità su Ibiza”/ “Perché ho scritto a Sophie Codegoni”

Luzma Cabello, presunta amante di Alessandro Basciano: “Ecco tutta la verità su Ibiza”

La rocambolesca rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua ad arricchirsi di nuovi retroscena e dettagli ogni giorno di più. L’ultima in ordine di tempo a rompere il silenzio e rivelare la sua verità è Luzma Cabello. La modella contattata da DiPiùTv ha chiarito cos’è successo a Ibiza con Alessandro Basciano. “Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme.” ha premesso la modella che poi ha aggiunto: “Io in realtà non ti avevo mai cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato. Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore.”

La verità su cosa è successa a Ibiza di Luzma Cabello è totalmente diversa da quella di Alessandro Basciano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo. E non è tutto perché durante l’intervista al settimanale DiPiùtv Luzma Cabello ha fornito altri dettagli. Ha rivelato di aver conosciuto Alessandro Basciano nel 2021 a Madrid, tra i due sarebbe nata una storia d’amore suggellata anche un anello. Il ragazzo, stando a quanto dichiara la modella, faceva sul serio essendo intenzionato a presentarle la sua famiglia e persino il figlio. Tuttavia, fu proprio Luzma Cabello a troncare la relazione per via dei suoi atteggiamenti definiti troppo possessivi e gelosi. Poi si sono rivisti a Ibiza per lavoro, in quell’occasione è scattato un bacio ma il giorno dopo il ragazzo appariva freddo e distaccato.

Sophie Codegoni ha scoperto il presunto tradimento del suo fidanzato Alessandro Basciano con Luzma Cabello grazie alla segnalazione di quest’ultima. La modella dopo ciò che è successo a Ibiza ha contattato l’ex Bonas di Avanti un altro per raccontarle tutta la verità. Sempre durante il racconto a DiPiùTv ha rivelato anche perché lo ha fatto: “È stata una scelta sofferta, ma ho fatto bene. Immediatamente ci siamo rese conto che ci stavi manipolando entrambe. Le ho mandato le schermate dei messaggi che ci siamo inviati e l’unica foto che avevo scattato con le tue cose accanto.” Luzma ha scritto a Sophie per farle aprire gli occhi e come prova delle sue affermazioni, oltre a farle leggere dei messaggi inequivocabili, le ha mostrato una foto fatta allo specchio in cui si vedono anche le valigie di Basciano.

Insomma, la separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è ormai diventata una soap con nuovi dettagli che emergono giorno dopo giorno. L’ex Bonas di Avanti un altro si è detta sicura e convinta di non ritornare sui suoi passi. Non ha nessuna volgia di perdonare Alessandro Basciano e i suoi atteggiamenti ma gli farà vedere la figlia Celine Blu.











