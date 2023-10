Luzma Cabello, presunta amante di Basciano, replica dopo l’intervista a Verissimo?/ “Tanta falsità”

Alessandro smentisce il tradimento: “Le foto date a Sophie? Premeditate”

“Sono due settimane e mezzo che io e lei non ci sentiamo. Precedentemente ci sono stati dei messaggi da parte mia su Instagram perché non riuscivo a contattarla altrove” così esordisce Alessandro Basciano, ospite di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, il deejay dichiara la sua versione dei fatti e nega di aver tradito Sophie Codegoni.

“Io sono andato davvero a Ibiza ma per lavoro e per due giorni, non per tre. Questa ragazza realmente esiste perché è stata invitata da terze persone. Io non avevo neppure il piacere ci fosse. Non è una mia ex, abbiamo avuto un flirt” afferma l’ex gieffino: “Le foto di cui parla sono delle foto rubate da questa ragazza che si è arrabbiata con me quando ha capito che io amavo ancora Sophie. Sono tutte foto premeditate e si vede! Lei ha rosicato!” conclude Basciano.

Presunta amante di Basciano replica dopo le parole del deejay: le sue parole

Dopo l’intervista di Sophie Codegoni a Verissimo, Silvia Toffanin ha invitato anche Alessandro Basciano nel suo salotto per dare al deejay diritto di replica. L’ex gieffino ha negato categoricamente di aver tradito Sophie ed è scoppiato in lacrime ammettendo di amarla ancora.

La versione dell’ex gieffino non ha convinto molti e tra i vari commenti, in circolo sul web, arriva anche quello di Luzma Cabello, presunta amante del deejay. “Rimango reale in mezzo a tanta falsità. Come dice Sfera; come i tuoi gioielli tutti fake, eh-ehi, tutti fake, tutti fake, eh-ehi” scrive sui social l’ex tentatrice che, secondo molti, è la ragazza di spalle fotografata ad Ibiza insieme al deejay.

