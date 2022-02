Lydia, madre malata di Alzheimer di Daniela Poggi/ “A volte non sapeva chi fossi”

Lydia, è la madre di Daniela Poggi malata di Alzheimer. L’attrice ha dovuto fare i conti con la malattia della madre Lydia ammalatasi di Alzheimer, la forma più comune di demenza, che comporta la perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Una scoperta terribile che l’attrice ha raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno: “mi rendevo conto che lei non sapeva chi io fossi, io però lo sapevo anche se avevo difficoltà a riconoscerla, quindi sono entrate quattro persone umane in questo percorso difficile ma anche straordinario”. L’attrice però nello stare accanto alla mamma malata ha capito tante cose: “mi ha insegnato ad andare oltre quello che una persona rappresenta, rivolta invece a quello che ti può dare. Io ho conosciuto ancora di più mia mamma attraverso quello che ho vissuto, ho ritrovato me stessa”.

Non solo, la Poggi ha anche sottolineato: “il dono che mi ha dato mia madre è straordinario, io credo che nessuna madre riesca oggi ad inculcare ai propri figli l’amore per un padre che è stato però assente. Lei me l’ha fatto amare spropositatamente”.

Daniela Poggi e la mamma malata di Alzheimer: “un percorso difficile”

Daniela Poggi in diverse occasioni ha parlato della malattia che ha colpito la mamma Lydia: l’Alzheimer. Una scoperta che ha sicuramente cambiato la vita e il rapporto dell’attrice e conduttrice con la mamma. “Mia madre aveva l’Alzheimer, a volte non sapeva chi fossi. Io la conoscevo, ma a causa della malattia spesso mi trovavo di fronte a un’altra persona. Per questo è stato un percorso certamente difficile, ma straordinario. Per 10 anni non mi ha chiamato con il mio nome e soprattutto io non ero più una figlia, mi sono trovata persa” – ha confessato l’attrice che ha sempre aiutato e supporto la mamma.

